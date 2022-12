Bio’Bric réinvente la brique en terre cuite, écologique et isolante pour construire des maisons passives

Lorsque l’on se lance sur un chantier d’autoconstruction, savoir choisir les bons matériaux est impératif, car c’est la pierre angulaire de la réussite d’un chantier ! Cependant, lorsque le chantier se trouve à proximité d’un bâtiment classé comme historique, le choix des matériaux est drastiquement restreint. Pour cause ? La future construction est soumise à l’approbation des architectes des Bâtiments de France et ces derniers sont vraiment pointilleux. Si le bois peut sembler évident lors d’une autoconstruction, il n’est malheureusement pas le matériau idéal sur les sites protégés ou en montagne. Une petite brique en terre cuite fabriquée en France pourrait vous aider à résoudre ce problème, tout en gardant une isolation parfaite. Son nom ? La Bio’Bric, une brique bio qui procure une alternative à la brique traditionnelle. Découverte.

La Bio’Bric pour remplacer la pierre ?

Cette Bio’Bric a été conçue pour remplacer la pierre dans les petits villages montagnards faisant face en permanence à la problématique de se trouver à proximité d’une église ou de bâtiments classés. En effet, selon la loi qui régit ce domaine, ces habitats ne peuvent utiliser aucun autre matériau mis à part la pierre et l’ardoise pour le toit. Non seulement la pierre traditionnelle se fait de plus en plus rare, mais elle coûte très cher également. Bio’Bric offre donc une solution de remplacement de la pierre : une brique plus facile à acheminer, à stocker et répondant aux critères imposés par les Bâtiments de France. La brique de terre cuite collée Bio’Bric offre donc une alternative économique et écologique aux autoconstructeurs qui choisissent la montagne pour poser leur première pierre… ou plutôt leur première brique.

La Bio’Bric, qu’est-ce que c’est exactement ?

Cette brique est fabriquée par le groupe coopératif Bouyer Leroux, n° 1 sur le marché des briques de mur et de cloison depuis 60 ans. Une entreprise qui s’engage dans une démarche environnementale et sociale en proposant des produits écologiques à base de terre cuite, mais également de nombreux tutoriels destinés à aider ceux qui se lancent dans l’autoconstruction. Il est même possible de trouver un configurateur de maison individuelle sur le site. Il vous donnera la liste complète des matériaux à fournir pour réussir votre chantier. Revenons à la Bio’Bric, cette brique 100 % produite en France qui assure l’étanchéité et l’isolation du bâti dès sa construction.

Notons qu’elle permet de lutter contre les ponts thermiques et offre la possibilité de faire des économies d’énergie durablement. Cette brique provient des gisements d’argile de sept sites de productions situés en France. Elle est conçue à partir de biocombustibles destinés à alimenter les fours à haute température (sciure de bois, biogaz, sous-produits de l’industrie agro-alimentaire, etc.). Naturellement isolante, la brique en terre cuite permet de réaliser des maisons à haute performance thermique, conforme à la RT 2012. L’inertie de ce matériau garantit aussi un confort sans égal, été comme hiver.

Quelles performances énergétiques et quel coût pour la Bio’Bric ?

La Bio’Bric affiche des performances thermiques élevées puisqu’une brique équivaut à sept blocs de maçonnerie traditionnelle. Sa résistance thermique se situe de 0.75 à 1,50 m² K/W contre 0,23 m² K/W pour le cas d’un parpaing creux. On peut édifier des murs, naturellement, ainsi que des cloisons intérieures et des conduits de fumée à l’aide de cette brique. Quant au prix, il faut compter près de 380 € les 100 pour les briques de doublage et 900 € les 100 pour les briques destinées aux murs extérieurs d’une autoconstruction. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Biobric.com.