Brikawood, des briques écologiques en bois “LEGO” pour fabriquer une maison comme un jeu de construction

Le marché de la construction immobilière bouge depuis quelques années et tend de plus en plus vers des matériaux écologiques. Le secteur du bâtiment est actuellement l’un des secteurs qui draine le plus de pollution, et les concepteurs cherchent de nouveaux matériaux plus écologiques. En Ariège, une entreprise révolutionne la construction avec un nouveau matériau : Brikawood. Ces petites briques qui s’emboîtent comme des LEGO font de la construction un jeu d’enfant. Qui plus est, cette innovation française rend la construction écologique, sociale et durable en faisant des maisons construites, des maisons passives… L’entreprise ariégeoise met également un point d’honneur à favoriser les circuits courts et l’économie circulaire. Présentation.

BRIKAWOOD Ecologie Ingénierie, c’est qui ?

La création de l’entreprise naît de la rencontre entre Alain Roméro, ingénieur constructeur de maison à ossature bois et de Patricia Dutreux, avocate d’affaires. Ils décident de réfléchir ensemble à un concept d’habitat écologique qui répondrait aux enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Brikawood s’inscrit dans une démarche globale d’écoresponsabilité que les fondateurs décrivent ainsi : « Brikawood est un produit mais aussi une philosophie, une culture, un style de vie et une industrie ouverte sur le monde d’aujourd’hui » Après dix années de recherche et développements et de nombreux tests, dix brevets seront déposés pour leur invention. En 2015, la brique Brikawood voit le jour… Des briques en bois qui ne nécessitent ni colle, ni clou, ni vis pour s’assembler. Elles permettent de construire des logements modulaires et à énergie positive.

La brique Brikawood en détail

La Brikawood possède une étanchéité parfaite à l’eau et à l’air, et des performances énergétiques sans précédent. Elles permettent une consommation de chauffage inférieure à 12 kWhep/m²/an. Pour rappel, dans une habitation classique, la consommation énergétique se situe plutôt autour de 270 kWhep. “Le kWhep (kilowatt/heure d’énergie primaire) est l’unité de mesure utilisée dans la réglementation thermique ou lors d’un diagnostic de performance énergétique.” Comme nous vous l’avons dit en début d’article, Brikawood s’inscrit également dans une démarche d’économie circulaire. Par exemple, les copeaux de bois sont récupérés et utilisés en matériaux isolants directement dans les briques lors de la construction de la maison. En 2016, nous étions parmi les premiers à vous présenter ce génial concept, qui n’a cessé de grandir et de s’améliorer depuis sa “naissance”. Les briques sont également démontables et réutilisables, et bien évidemment biodégradables ! Ces briques avec un faible impact environnemental et une construction facile, séduisent de plus en plus d’auto constructeurs. Mais les bailleurs sociaux s’intéressent aussi à ces briques car elles permettent de créer des logements passifs et de réduire la facture d’énergie des futurs locataires. Pour en savoir plus, contactez Brikawood,

Les différents kits Brikawood