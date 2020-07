Les briques géantes Gablok s'emboîtent comme des LEGO, et construire sa maison devient un jeu d'enfant ...

L’autoconstruction commence à gagner en popularité auprès des particuliers. Beaucoup sont de plus en plus séduits par l’idée de construire soi-même sa maison, et c’est encore mieux si on peut le faire sans trop se salir les mains. C’est justement ce que propose Gablok, un concept d’autoconstruction très original : il propose en effet de construire sa maison comme avec des LEGO.

Des blocs en bois qui s’emboîtent comme des LEGO : Gablok est l’idée d’un entrepreneur belge, Gabriel Lakatos, qui a déposé un brevet pour ses pièces de LEGO géantes en 2018 dans le but de simplifier au maximum la construction en bois. Le concept d’autoconstruction propose d’utiliser des espèces de LEGO géants pour bâtir une maison en bois.

Le processus repose sur l’utilisation de blocs de coffrage en bois isolés qui s’empilent et s’emboitent facilement les uns sur les autres comme dans un jeu de construction grandeur nature. Pour maintenir les blocs parfaitement emboités les uns aux autres, pas besoin de matériau spécifique, car les LEGO géants sont reliés par des chevrons en bois, spécialement prévus à cet effet.

Construire soi-même sa maison en une semaine !

Lancé en 2019, Gablok se présente comme un « concept de maison en bois en kit » qui veut que tout le monde puisse bâtir sa maison soi-même. Le kit est en effet livré avec un plan qui aide à comprendre et assimiler plus facilement le principe. Tout a également été pensé pour permettre un assemblage encore plus simple et rapide, car les blocs en bois ne pèsent que 7,5 kg.

Les blocs sont disponibles en huit différents types de pièces qui permettent de réaliser rapidement le gros œuvre d’une maison, notamment les murs extérieurs et intérieurs. Le kit est ainsi composé d’éléments de plancher, de poutres ou encore de linteaux isolés. En pratique, le processus de construction des gros œuvres ne devrait pas prendre plus d’une semaine.

Crédit photo : Gablok

De nombreux autres avantages pratiques

Outre la rapidité et la facilité de construction des maisons en bois, les LEGO géants de Gablok possèdent également de nombreux autres atouts : les blocs sont en effet composés d’EPS Graphité qui leur permet d’offrir une parfaite isolation thermique. Nous avons ainsi affaire à des blocs parfaitement isolants qui permettent d’optimiser les performances énergétiques de la maison.

L’utilisation des blocs en bois offre également l’occasion de faire un petit geste pour l’environnement, notamment en faisant une croix sur les excès de déchets en lien avec le façonnage sur place. Rendez-vous sur le site web de l’entreprise pour en savoir plus sur le concept Gablok !