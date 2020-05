Vos pouvez désormais acheter une maison en bois de 30 à 120m² en kit sur Amazon

Vous rêvez d’un petit chalet en bois pour passer vos vacances ? Et si vous achetiez votre résidence secondaire sur Amazon ? Le géant américain met en vente des kits pour construire sa maison en bois… 16 maisons au total, allant de 30 à 120 m².

Une Tiny-House que vous recevrez chez vous, comme si vous aviez commandé un simple livre… A la différence qu’il vous faudra quelques heures de labeur pour parvenir à entrer dans votre maison… Comptez 4800€ pour 35 m² et 32000€ pour un luxueux 120 m² en bois. Ce peut-être une solution si vous avez déjà le terrain !

Même si ces chalets sont plutôt destinés à des résidences secondaires ou des pièces annexes, elles peuvent tout à fait faire office de résidence principale… Avec 120 m², c’est quasiment plus que la moyenne des habitations principales qui se situe autour de 100 m². Concrètement, une fois la commande passée et les frais de livraison acquittés, vous recevrez trois énormes colis à déballer… Une maison en carton ? Non en bois à construire vous-même !

C’est la marque Allwood, specialisée dans la construction de maison en bois qui propose désormais ce service via Amazon. Le modèle de base est cependant livré sans fondations, ni traverses. Il faudra probablement prévoir les fondations par un professionnel si vous souhaitez que votre maison tienne debout !

Une fois construite et si tout s’est parfaitement déroulé, vous devriez pouvoir profiter de deux pièces principales que vous modulerez à votre guise. Une salle de bain et une mezzanine viendront parfaire votre kit ! Il faut tout de même préciser que si vous décidez de raccorder votre chalet au réseau électrique ou d’eau, il vous faudra installer la totalité des branchements. Le kit maison en bois ne comprenant que l’ossature ! Alors prêts à construire votre maison en bois ? Il faudra vous armer de patience pour assembler cet immense puzzle

Crédit photo : Allwood