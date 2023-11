Dans le monde des tiny houses, les designers et architectes sont constamment en quête d’innovations. Les tiny houses qui avaient été conçues, à l’origine, pour pallier l’urgence des sans-abris après l’ouragan Katrina, aux États-Unis en 2005, sont devenues un nouveau mode de vie. Ces dernières devenant toujours plus perfectionnées, plus écologiques aussi, les designers n’en finissent plus de proposer de nouveaux concepts, parfois révolutionnaires. À ce petit jeu-là, la collaboration entre Podform et ARCHITONIC nous amène à découvrir le Pod Studio, un concept qui repense le concept de la tiny house. Et si le Pod Studio est révolutionnaire, c’est tout simplement parce qu’il peut tripler sa surface en 15 min chrono. Découverte.

Le Pod Studio, qu’est-ce que c’est ?

Cette tiny house, que l’on pourrait qualifier d’intelligente et polyvalente, peut passer de 15 m2 à 43 m2 en moins de 15 min. Bien plus qu’une simple habitation, le Pod Studio est doté d’une gamme impressionnante d’équipements, de mobiliers complets, de pieds hydrauliques novateurs, de panneaux solaires photovoltaïques de pointe. Il se dote aussi d’une technologie intelligente, le tout contrôlable via une application dédiée. De plus, il est novateur aussi dans un autre domaine : celui de l’autonomie. En effet, il peut fonctionner en mode autonome ou être branché sur le réseau électrique.

Comment fonctionne cette tiny house ?

Dans le concept du Pod Studio, tout repose sur ses pieds hydrauliques, qui éliminent le besoin de créer des fondations classiques. Vous pouvez alors le transporter ou bon vous semble pour déménager, par exemple ! De plus, la taille des terrains à vendre se réduisant peu à peu, le Pod Studio permet d’acquérir un terrain minuscule, mais de pouvoir profiter d’un espace plus grand. Fermé, il ressemble à un conteneur maritime, qui peut facilement être installé sur un terrain ou chargé sur un camion pour le transport. Ouvert, il se dote de deux parois latérales qui forment deux terrasses couvertes de part et d’autre du bloc central et se trouve posé sur des plaques qui forment une terrasse, il est aussi rétractable.

Un petit tour à l’intérieur ?

Pod Studio est bien plus qu’une simple maison, c’est une expérience de vie complète. À l’intérieur, ce sont 43 m² d’espace entièrement meublé et prêt à emménager qui accueillent les visiteurs. Ce studio comprend une cuisine entièrement intelligente avec une cuisinière électrique, un réfrigérateur, un congélateur et un lave-vaisselle, ainsi qu’une salle de bains complète avec douche, WC, lavabo et armoires. On y trouve également une table à manger mobile avec deux chaises, un espace de travail équipé d’un bureau, d’une chaise, du Wi-Fi et de la recharge sans fil, ainsi qu’un lit king-size automatisé et un canapé-lit pour accueillir confortablement deux personnes, avec la possibilité d’accueillir un invité supplémentaire.

De plus, des placards et des espaces de rangement ont été soigneusement intégrés pour optimiser l’utilisation de l’espace. Et du côté de l’énergie, le Pod Studio peut être installé hors réseau. En effet, il est livré avec un système de stockage solaire et par batterie standard de 3 kW, permettant de combler les besoins énergétiques de manière autonome. Si vous souhaitez aller encore plus loin, vous avez la possibilité d’ajouter deux auvents solaires de 3,5 kW pour passer à un système de 10 kW. En savoir plus ? Rendez-vous sur podform.co. Que pensez-vous de cette Tiny House ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .