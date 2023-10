Dans le monde entier, les petites maisons sont très à la mode, elles ont l’avantage d’être faciles à installer, plutôt écologiques et plus accessibles financièrement. En Californie, l’entreprise Pod Studio tente de révolutionner le marché des tiny houses avec le Podform, une maison qui peut tripler sa taille en quelques minutes. En proposant un espace extensible, portable et doté des dernières technologies, Pod Studio innove en la matière et pourrait bien séduire de nombreux futurs propriétaires. Capable de se déplier en quinze minutes, elle passe de 14 m² à 42 m², sans effort. Une petite merveille de technologie à visiter sans plus attendre.

Une petite maison qui a tout d’une grande

Lorsque l’on voit le Pod Studio, on se dit que c’est vraiment une « toute » petite tiny house ! Toutefois, en l’observant d’un peu plus près, on s’aperçoit que son design ingénieux permet une adaptabilité exceptionnelle, procurant un espace confortable et fonctionnel qui peut s’agrandir selon vos besoins. De plus, elle est montée sur des pieds hydrauliques intégrés, lui permettant de s’installer partout où le besoin se fait sentir, sans aucune fondation. Qui plus est, au démontage, elle n’aura aucun impact environnemental sur les sols du terrain.

Des matériaux qui résistent à toutes épreuves

Le Pod Studio est construit en acier et en aluminium. Quant à son châssis et ses extérieurs, ils sont conçus dans de matériaux capables de résister au feu pendant 90 min. Les récents incendies géants, qui ont touché la Californie, ont sans doute contribué à réfléchir sur de nouvelles constructions plus protectrices que les tiny houses en bois, par exemple. De plus, un système d’auvent solaire vient s’ajouter à la construction, il est capable de résister à des vents allant jusqu’à 160 km/h. Tous ses éléments font du Pod Studio une petite maison durable et sécurisée pour les habitants face aux aléas climatiques. Enfin, pour pouvoir gérer facilement l’entretien et les réparations à effectuer, le Pod Studio intègre une application dédiée disponible sur iOS et Android. Elle est aussi dotée de sa propre intelligence artificielle, qui analyse aussi les données locales et aide les propriétaires à économiser sur les consommations d’eau et d’électricité.

Un petit tour à l’intérieur ?

Le design intérieur du Pod Studio allie luxe et praticité. Inspirée par des éléments scandinaves et japonais, la décoration intérieure crée une ambiance zen. Les meubles polyvalents, conçus avec des matériaux durables de haute qualité, offrent une durabilité exceptionnelle. On retrouve une cuisine intelligente avec une table rétractable, un réfrigérateur intégré, un lave-vaisselle, un congélateur, un four et une cuisinière électrique. Dans la chambre, les habitants disposeront d’un espace de travail et d’une suite luxueuse avec un lit Murphy automatisé « king-size ». Quant à la salle de bains, elle dispose d’une douche à l’italienne et de toilettes intelligentes.

Pour le côté écologique et hors réseau, les propriétaires ou locataires pourront compter sur un réservoir d’eau, une fosse septique et un système solaire avec des batteries de 10 kWh, qui peuvent être autonomes ou connectées au réseau. D’ailleurs, si vous passez par le parc national de Joshua Tree, vous pouvez réserver le Pod Studio pour 250 $ (240 €) par nuit ! Un prix un peu élevé, mais il semblerait que le Pod Studio en vaille le détour ! En savoir plus ? Rendez-vous sur podform.co. Que pensez-vous de cette tiny house modulable ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .