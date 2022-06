Martolod : la mignonne et petite Tiny House “clé en main” de l’entreprise Baluchon

A ce qu’il parait, tout ce qui est petit est mignon… Et vivre dans un château de 24 pièces avec 12 salles de bains n’est pas toujours synonyme de bonheur absolu. Si l’on avance ces propos, c’est pour vous présenter une tiny house, que l’on pourrait qualifier de « toute petite » … Les petites maisons sur roues se présentent désormais sous plusieurs formes, en bois ou en métal, mais à l’origine, ce sont de petites maisons en bois, pensées pour une vie où le superficiel n’a pas vraiment sa place… La minuscule maison baptisée Martolod est l’une des plus petites que nous ayons découvertes. Et pourtant, avec un peu d’imagination et de bon sens, elle répond à tous les besoins de ceux qui l’habitent. Présentation.

La Martolod c’est quoi ?

Les propriétaires la présentent comme une minuscule maison de la taille d’une pinte. Elle a été conçue pour des amoureux de l’océan, avec un minimum d’espace, le plus petit impact environnemental possible et la possibilité de la déplacer n’importe quand. Et quand vous saurez que cette Martolod est une création de l’entreprise française Baluchon, vous allez encore plus l’adorer ! Et même l’imaginer sur votre terrain ! Cette petite maison a été fabriquée pour Guillaume qui voulait un espace de vie lumineux, pour y laisser son esprit libre vagabonder. Elle ne mesure que 6 mètres de long, mais elle vaut vraiment le détour et le propriétaire y vit toute l’année, quelque part en Bretagne, tout près de l’océan qu’il aime tant !

Un petit tour du propriétaire ?

De l’extérieur, elle donne un aspect “petite maison dans la prairie” absolument charmant… Avec son bardage bicolore en red cedar et aluminium noir, elle se veut résolument originale. On aperçoit une petite cheminée qui permet à la tiny de profiter d’un joli poêle à bois, son mode de chauffage. Sur le porche, une ancre marine rappelle la passion de l’océan du propriétaire, et il a aussi apporté quelques touches végétales à son extérieur, le combo parfait qui donne vraiment envie de découvrir l’intérieur ! Passons maintenant la porte d’entrée pour découvrir un espace salon avec un canapé qui semble bien confortable….

Face au canapé se trouve un meuble de rangement, le poêle à bois et un coin pour ranger de quoi se chauffer justement. Guillaume a aussi fait installer une cave naturelle Argicru, pour y conserver son vin. Guillaume a aussi souhaité une petite mezzanine de stockage au-dessus de l’entrée pour pouvoir y ranger ses affaires volumineuses. Dans son salon / cuisine, il peut accueillir jusqu’à trois personnes pour prendre un repas, mais pour dormir, la tiny house est prévue pour deux personnes dans la chambre située en mezzanine. La salle de bain s’équipe d’une cabine de douche de 80 cm x 80 cm avec parois en verre, et de toilettes sèches avec compartiment à copeaux et seau en inox.

Les caractéristiques techniques de la Baluchon Martolod

Châssis : Remorque Baluchon avec option peinture.

Longueur utile 6 mètres.

Ossature : Epicéa classe 2.

Isolation : Coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond.

Fenêtres et porte : Menuiseries mixtes bois/aluminium et double vitrage.

Pare-Pluie et Frein Vapeur : Pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable).

Équipements électroménagers : Ballon d’eau chaude électrique De Dietrish, table de cuisson gaz, réfrigérateur Klarstein, four Whirlpool.

Parquet Plancher : Pin des Landes massif thermotraité et épicéa massif et lames vissées sur lambourdes et vitrifiées.

Couverture : Bacs aluminium à joints debout.

Bardage : Red cedar avec saturateur anti-UV. Revêtement bacs aluminium à joints debout.

Lambris : Épicéa brut blanc et épicéa naturel raboté et lambris red cedar dans la salle de bains.

Aménagement : Chêne massif et épicéa.

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Appareil Electrique : Appareillage Legrand et éclairage LED.

Comme toujours chez Baluchon, il y a le petit truc en plus, qui se caractérise dans la maison de Guillaume par un superbe poêle à bois pour « le bonheur de la flamme » ! Baluchon ne dévoile jamais le prix de ses superbes modèles, mais le site AutoEvolution estime son coût entre 80 000 et 95 000€ si elle est livrée clé en main, et autour de 50 000€ si Guillaume l’a aménagée lui-même !