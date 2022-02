West Wood Tiny : une magnifique Tiny House en bois et métal pour un changement de vie radical

Il y a parfois des événements dans une vie qui nous font changer notre façon de voir les choses, et qui nous permettent même de repenser nos vies ! Pour certains, cette nouvelle vie prend la forme d’un retour à la nature, d’une envie de se ressourcer. Pour Guillaume, 27 ans, ingénieur en mécatronique, cette nouvelle vie prendra la forme d’une Tiny-House. Pour son projet de micromaison, il fera appel à West Wood Tiny, une entreprise basée dans les Deux-Sèvres qui propose des tiny-houses clés en main, ou une aide à l’auto-construction. Découvrez l’histoire de Guillaume, un jeune homme touché par une maladie, qui a décidé de changer de vie après avoir retrouvé la santé.

L’histoire de Guillaume

Guillaume a donc aujourd’hui 27 ans et vite dans sa tiny-house qu’il a baptisée « Marrow ». En 2018 alors qu’il est en formation professionnelle en Italie, il est hospitalisé et on lui découvre une aplasie médullaire sévère, explique-t-il sur la page Facebook West Wood Tiny. Cette maladie rare de la moelle osseuse impose un retour en France immédiat. Guillaume doit subir une greffe de moelle osseuse, qu’il peut réaliser rapidement grâce à la compatibilité de son petit frère, puis se retrouve pendant 4 mois en chambre stérile. Quand il sort de l’hôpital en mars 2019, il restera deux ans confiné chez sa mère, en chambre stérile et sous traitement immunodépresseur. Ces trois années d’isolement forcé lui ont permis de réfléchir sur sa vie d’après et sur son projet de vie. La tiny-house s’est alors imposée à lui, comme une évidence.

Durant tout ce temps, j’ai pu réfléchir à ma vision de la vie et à mon projet de vie. raconte Guillaume sur la page Facebook West Wood Tiny

La tiny-house de Guillaume

S’il a choisi de se faire construire une tiny-house, c’est d’abord parce qu’il voulait quelque chose de mobile et sans crédit immobilier. Son avenir étant incertain, il n’aurait de toutes façons probablement pas pu contracter de prêt. Il fait donc appel à West Wood Tiny pour construire sa Marrow, qui signifie Moëlle et Courge en anglais… La moëlle pour rappeler sa nouvelle vie et la courge pour exprimer ce à quoi il prétend désormais : un retour à la terre et à la nature. Dans la tiny-house de Guillaume, deux matériaux s’allient avec harmonie : le bois et le métal. Une grande porte sur la façade et quelques petites fenêtres disséminées autour de la tiny accueillent l’occupant.

Visite guidée de l’intérieur de la tiny-house

On retrouve l’alliance bois et métal dans toute la micromaison. Dans la cuisine, le plan de travail et les étagères semblent réalisées avec des plaques industrielles. A l’étage, on trouve d’un côté un filet suspendu pour la détente, et de l’autre, ce qui semble être l’espace de couchage. Sous le filet tendu, se trouve le coin salon / couchage d’appoint avec un grand canapé lit. La cuisine équipée est criblée de rangements intelligents et semble très fonctionnelle. Au fond de la tiny-house, une douche classique et des toilettes séparées.

West Wood Tiny, c’est qui et que proposent-ils ?

West Wood Tiny, c’est l’histoire d’une rencontre entre un architecte, Grégoire Désert et d’un charpentier, Eddy Fruchard. Tous deux unis par la passion du travail du bois et une volonté de proposer des produits de qualité, esthétiques et fonctionnels. La construction de tiny-houses s’impose alors à eux, et ils se lancent dans l’aventure. Mais West Wood Tiny ne propose pas seulement des tiny-houses clés en main, ils proposent également des aides à l’auto-construction, permettant ainsi à leurs clients de réaliser leur rêve toute en conservant un budget très raisonnable. Pour plus d’info : westwoodtiny.fr