Tiny House : cette association met à votre disposition des plans gratuits pour l’auto-construction de petites maisons

Lorsque l’on veut construire soi-même une tiny-house, il est parfois nécessaire d’avoir des conseils avisés. C’est exactement ce que propose l’association Entropie. Se lancer dans l’auto-construction est un projet qui séduit de plus en plus de futurs propriétaires. Cela réduit évidemment les coûts inhérents à une construction traditionnelle, mais c’est aussi une grande satisfaction que de pouvoir construire sa maison de ses propres mains.

Entropie c’est qui ?

Entropie est donc une association grenobloise fondée en 2008 qui propose un modèle alternatif de production d’objets. Elle se base sur trois grands principes qui sont l’autoproduction, l’éco-conception et le design libre. L’association développe des outils tels que des ateliers de formation ou encore des plans de montage d’objets qui se destinent aux auto-constructeurs. Novices ou confirmés, ces constructeurs peuvent, grâce à Entropie, se réapproprier les techniques d’auto-construction. Cela permet aux uns de gagner en autonomie et aux autres de partager les connaissances et le savoir en la matière.

Les différentes activités proposées par Entropie

Pour accompagner les particuliers et les professionnels, Entropie propose des formations qui vont de la conception d’objets en bois à leur réalisation. Les sessions de formation se déroulent au sein de l’atelier de menuiserie de l’association. Dans ces ateliers, l’accent est mis sur la transmission du savoir-faire pour le travail du bois. D’autres ateliers sont proposés et se destinent plutôt à la sensibilisation à l’écologie. A travers divers ateliers ludiques, les formateurs proposent des techniques d’autoproduction, la lecture de plans techniques de construction, le maniement d’outils pour le bois… Et, évidemment, tout cela est réalisé en collaboration avec des professionnels du secteur. Enfin, pour toucher le plus grand nombre d’auto-constructeurs, Entropie met à disposition des documentations techniques détaillés de tous les objets proposés. Les plans sont disponibles gratuitement et publiés sous licence libre.

En 2017, Entropie intègre les tiny-houses !

C’est la nouvelle grande opération de l’association ! Avec la forte demande des tiny-houses, Entropie se lance dans l’aventure et propose des plans de tiny en Open Source, qui permettent de construire étape par étape, sa propre tiny-house. Des formations spéciales sont également proposées sur le thème. C’est le projet Liber’tiny qui permettra à tous les futurs auto-constructeurs d’avoir de vrais plans et de reproduire une tiny en suivant chaque étape de la construction. Devant la flambée de ces petites maisons venues des Etats-Unis, Entropie a souhaité aider ceux qui aimeraient construire leur tiny à la réaliser dans les règles de l’art. Ils accompagnent ainsi la construction, durant toutes les étapes.

Entropie propose également une tiny-house clé en main

Si vous lancer dans l’auto-construction pure vous fait peur, l’association propose également un modèle de base de tiny-house au prix de 49000€. Ce modèle peut accueillir deux personnes en tant que résidence principale ou secondaire. A l’intérieur, on trouve une pièce à vivre où les agencements peuvent varier en fonction des besoins de l’acquéreur, une salle de bain équipée, un espace cuisine et de nombreux espaces de rangements. Tous les matériaux et les agencements sont personnalisables et s’adaptent aux envies et au budget des futurs propriétaires.