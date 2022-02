Une jeune maman célibataire et sans logement construit sa propre Tiny House avec moins de 8000€

Parfois les situations personnelles que l’on vit ne nous laissent pas la possibilité de nous endetter pendant des années, de tout simplement de contracter un crédit immobilier par manque de ressources par exemple. Mais alors, comment se loger quand il ne nous est pas possible d’acheter une maison ? Charlotte Sapwell a 27 ans, elle est maman célibataire et se retrouve un jour à la rue, avec ses enfants… Après son divorce, elle fait le choix de relever ses manches et de construire elle-même sa tiny-house, avec un incroyable budget de 8000€. Présentation.

Une tiny-house pour offrir un toit à ses enfants

Après son divorce, la jeune femme a dû retourner vivre chez ses parents avec ses deux enfants. Mais elle ne pouvait décemment pas s’imposer et avait bien entendu envie d’avoir sa propre maison, son nid douillet pour l’abriter avec ses enfants. Elle voulait aussi pouvoir continuer à vivre normalement, sans avoir à s’endetter pendant des années. Quelques mois seulement après son divorce, et après avoir « emprunté » un petit bout de terrain appartenant à son grand-père, elle a emménagé dans sa tiny-house, construite de ses propres mains. Pendant quelques mois, elle a du vivre sans les équipements essentiels, mais ce n’était que provisoire. Grâce à l’aide de son grand-père qui lui a donné un terrain et l’a aussi aidée financièrement, elle a pu se loger avec ses enfants.

Visite guidée de la tiny-house de Charlotte

La jeune femme n’ayant pas des goûts de luxe, elle voulait un confort minimaliste, juste de quoi abriter sa famille. La tiny-house de Charlotte dispose donc de trois pièces : la chambre de ses enfants, une pièce à vivre et une salle d’eau, la deuxième servant de cuisine et de chambre pour le jeune maman célibataire. Avec l’aide de ses enfants, qui ont également participé à la construction, elle a pu leur offrir un espace qui leur ressemble.

Une nécessité cette tiny-house !

Alors que la construction de son propre logement répondait à un besoin urgent, la jeune femme a décidé de se lancer dans la construction d’une autre tiny-house… Et elle prodigue désormais des conseils à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l’auto-construction. Elle explique qu’au départ d’un projet, il faut commencer « petit » et s’assurer de construire ce dont nous avons besoin. Charlotte n’aurait jamais pensé pouvoir construire sa propre maison et pourtant, elle y est parvenue. Elle en a même fait une activité lucrative, puisqu’elle a pu revendre sa petite demeure décorée avec goût ! En construisant sa tiny-house pour 8000€, Charlotte a pris conscience que nous n’avions pas besoin de grand-chose pour être heureux. Mais aussi, que parfois, d’une situation détestable au départ, on peut en tirer une force insoupçonnable et se donner les moyens de ses ambitions.

Une autre auto-construction avec peu de moyens

Si vous nous suivez, vous connaissez forcément Elizabeth Faure et sa maison géodésique, dite Maison en A ! Avec la somme de 35000€ seulement, cette ancienne architecte a construit sa maison en A et est devenue une « Star » en la matière… Depuis, elle a même lancé une chaîne YouTube où elle propose des tutoriels pour construire sa propre maison géodésique. Encore une jolie preuve de volonté pour cette femme qui voulait un retour à la nature !