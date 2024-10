🎃 Airbnb : il est possible de louer la célèbre maison de Beetlejuice pour Halloween (ou un mariage)

Dans quelques jours, vous revêtirez vos plus beaux costumes horrifiques, puis sonnerez aux portes de vos voisins pour leur jeter un sort s’ils ne vous donnent pas de bonbons ! Eh oui, comment échapper aux fêtes d’Halloween ? Des sorcières s’affichent partout, accompagnées d’araignées et de citrouilles ! Si vous vouliez prolonger un peu l’ambiance et que vous vous trouviez dans le New Jersey, les portes de la fameuse maison Deetz s’ouvrent de nouveau. Et, cette fois, Delia Deetz elle-même vous invite à une expérience unique qui fera frissonner votre âme ! Plus de trois décennies après sa première soirée hantée, la célèbre artiste revient d’outre-tombe pour vous offrir une aventure artistique… à condition de ne pas craindre les esprits ou les mystères de l’Au-delà. C’est parti pour la découverte, âmes sensibles s’abstenir !

L’univers de Beetlejuice à portée de main !

Est-ce la sortie récente du film Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton, déjà réalisateur du film de 1988, ou l’approche d’Halloween ? Toujours est-il que la résidence de Delia, héroïne de cette saga, est dans l’état dans lequel elle l’a laissée en partant ! Drapée d’un voile noir en hommage à son défunt mari, la demeure est remplie de ses œuvres d’art fascinantes et de souvenirs intrigants. Mais, attention, ce lieu ne se contente pas de raconter l’histoire d’une vie : il cache aussi un portail vers l’Au-delà, où règnent les esprits et les surprises macabres. « Maintenant que mes œuvres sont enfin reconnues à leur juste valeur après ma mort, il est grand temps d’accueillir des âmes créatives dans mon magnifique foyer », a déclaré Delia Deetz avec son enthousiasme habituel. Ouh là, ça promet quelques nuits blanches !

Que vous réserve la maison de Delia Deetz ?

Bon, je vous l’accorde, il faudra déjà vous trouver dans le New Jersey et entre le 16 et le 27 novembre, car cette maison refermera ensuite ses portes jusqu’à l’année prochaine probablement. Les réservations se font uniquement jusqu’au 5 novembre 2024 sur Airbnb. Chacune des dix sessions proposées pourra accueillir six participants pour une période de trois heures. Juste le temps d’avoir la frousse de votre vie.

Dès votre arrivée, l’assistant fantomatique de Delia vous accueillera chaleureusement avant de vous guider à l’intérieur de la maison. Et, si vous avez le cran de monter au grenier, vous aurez l’occasion d’admirer la maquette de Winter River, la ville des Maitland.

Attention aux surprises horrifiques quand même !

Amusez-vous, ou pas, à prononcer LE nom que vous devriez connaître, mais que je ne prononcerai pas, on ne sait jamais ! Si vous osez, vous, le prononcer, alors l’Au-delà se manifestera par une lumière verte que vous devrez suivre pour découvrir les âmes des défunts récents qui vous attendent de « pied ferme ». Je vous conseille quand même de ne pas ouvrir les portes closes, à moins que vous ne souhaitiez être avalés par l’Enfer de Dante, le repaire préféré du démon farceur.

Enfin, pour vous remettre de vos émotions, un atelier artistique animé par Delia vous attendra pour créer des œuvres qui laisseront à tout jamais votre empreinte dans l'univers de Beetlejuice ! Plus d'informations ici. Alors, prêts pour l'aventure de votre vie ?