« Une Nuit Magique », la Maison de Shrek est disponible sur Airbnb

Vous cherchez une idée originale pour Halloween cette année ? Et si vous dormiez dans le lit d’un ogre ? Ce ne serait pas n’importe quel ogre puisqu’il s’agit d’une cabane située dans les Highlands en Écosse. Le nom de la maison annonce directement la couleur : le marais de Shrek. Ce produit exclusivement inventé par Airbnb vous promet une plongée dans l’univers du héros tout vert de Dreamworks, Shrek ! Attention, cette location insolite n’est pas encore disponible et si vous souhaitez en profiter, il faudra être réactif. Les locations ouvriront le 13 octobre à 19 h (heure de Paris) pour un séjour de 2 nuits du 27 au 29 octobre. Premier arrivé, premier servi, mais le dépaysement est assuré pour celui qui décrochera « le gros lot ». Découverte.

Pourquoi le Marais de Shrek ?

Pour comprendre l’idée du marais, il faut remonter aux origines du premier film, sorti en 2001. À l’époque, aidé de son fidèle âne, l’ogre vert se lançait dans une quête pour débarrasser son marais de visiteurs indésirables. Airbnb a donc recréé le marais emblématique du film originel, pour en faire un marais paisible et accueillant, surveillé par l’âne de Shrek, gardien du lieu. Situé parmi les collines des Highlands écossaises, le marais de Shrek est un havre trapu et isolé digne d’un ogre en quête de solitude.

Que trouverez-vous dans cette mystérieuse cabane ?

Une partie du domaine d’Ardverikie en Écosse a été transformée en un marais authentique, comprenant une charmante « cabane dans les arbres » revêtue d’herbe et de mousse, dotée de fenêtres taillées et d’une porte. Bien qu’une réplique de toilettes orne le site à des fins purement décoratives, la véritable salle de bains se trouve à proximité. À l’intérieur du marais de Shrek, des meubles en bois dont deux lits dissimulés derrière un rideau, des sièges, une table à manger, des « bougies en cérumen » et une cheminée confortable confèrent une ambiance chaleureuse. Au sol, il semble que de la terre battue accueille les visiteurs et le confort semble assez rudimentaire. Donnée pour trois visiteurs, le lit de l’ogre est grand et notre petit doigt nous dit qu’un lit pour une personne se cache derrière le rideau de la pièce unique.

Combien va coûter ce séjour ?

Comme nous vous l’avons annoncé, les ou plutôt « LA » réservation débutera le 13 octobre à 19 h, mais aucun prix n’a encore été communiqué. Airbnb précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’un concours et que le transport jusqu’en Écosse restera à la charge des chanceux qui passeront une nuit dans la maison de l’ogre. Quel que soit le coût, Airbnb précise également que les fonds récoltés pour le marais de Shrek seront reversés à l’association HopScotch Children’s Charity, qui permet à des enfants vulnérables et défavorisés en Écosse de s’évader grâce à des voyages enrichissants.

Pour être les premiers (et peut-être les derniers) à passer une nuit angoissante dans le marais de Shrek, c’est par ici ! L’histoire ne dit pas que la Princesse Fiona passera vous saluer, mais contre toute attente, de nombreuses gaufres sont prévues pour accueillir les visiteurs. Shrek sera-t-il aux fourneaux ? Bonne chance à ceux qui tenteront de passer une nuit dans cet hébergement insolite, les serveurs Airbnb pourraient bien exploser ! Plus d’informations : airbnb.fr.

Que pensez-vous de cet hébergement insolite ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .