En 2009, un film Pixar crevait les écrans et nous nous souvenons, au moins, tous de l’affiche de ce film, Là-Haut (UP ! en version originale). Des ballons multicolores sur lesquels est accrochée la maison de Carl et Ellie, les héros âgés de l’histoire. En regardant ce film, nous nous sommes tous dits que ce serait génial de pouvoir accrocher notre maison à des ballons de baudruche, puis partir, portés par le vent. Une maison dans les nuages ? Ne serait-ce pas le rêve absolu, sauf pour ceux qui ont le vertige ! Si vos prochaines vacances sont prévues aux États-Unis, faites un petit détour par Abiquiu, une ville du Nouveau-Mexique et montez à bord de la maison accrochée aux nuages, en location sur Airbnb. Découverte.

La maison de Carl Fredricksen en location, vraiment ?

Pour célébrer le 15ᵉ anniversaire du film Up, Airbnb a réalisé une reproduction détaillée de la maison de Carl et Ellie. Cette maison fait partie de la rubrique « Icons », comme ce fut le cas de la maison de Shrek que je vous avais présenté dans cet article. La demeure de Carl Fredricksen est devenue emblématique dans le monde de l’animation et Airbnb propose une copie minutieuse de cette maison, ornée de plus de 8 000 ballons, et selon la plateforme, elle flotte réellement ! Nichée au cœur des paysages pittoresques des roches rouges d’Abiquiu, au Nouveau-Mexique, cette reconstitution fidèle capture l’ambiance chaleureuse et le charme fantasque du film. Agrémentée de nombreux clins d’œil à l’animation, cette demeure recèle des photos de Carl et d’Ellie accrochées aux murs, leur précieux livre d’aventures, le sac à dos fidèle du jeune explorateur Russell. Vous découvrirez même le lit douillet de Dug, le chien parlant, ainsi que d’autres touches nostalgiques.

Un petit tour à l’intérieur ?

Une location de vacances, pas exactement, mais plutôt une immersion dans l’univers du film culte de 2009. En effet, en entrant dans la maison, les visiteurs sont invités à participer à une série d’activités conçues pour les plonger dans l’esprit du film. Des plaisirs simples comme s’occuper du courrier de Carl et préparer un kit de pique-nique à des activités plus aventureuses comme des excursions en pleine nature et l’observation des étoiles sous le ciel nocturne. Quant à l’accueil, il se fait par ces mots du maître de maison : « mes plus grandes aventures se sont déroulées ici, et j’ai appris que les meilleures se déroulent toujours avec quelqu’un que vous aimez, alors amenez vos amis pour lancer votre propre livre d’aventures et regardez ma maison s’éloigner avant votre départ ».

Et, comment réserver cette petite folie ?

Vous vous doutez bien que cette maison suspendue à des ballons, eux-mêmes suspendus à une énorme grue, n’est pas accessible à tous. L’hôte « caché » sous le pseudonyme de Carl Fredricksen évidemment vous accueillera dans sa maison en location sur Airbnb. Le prix n’est pas communiqué par la plateforme de réservation. De plus, les réservations sont ouvertes uniquement jusqu’au 14 mai 2024 à 8 h 59, heure de Paris ou 13 mai 2024 à 23 h 59, heure du Pacifique.

La surprise financière pourrait bien être au rendez-vous, mais l’idée est juste « magique », non ? Une superbe idée pour vos prochaines vacances, non ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .