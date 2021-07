Pourquoi le temps passe plus vite en vacances que lorsque l’on travaille ?

Cette année encore, les vacances ont, pour certains, une saveur particulière… Après des mois de pandémie, de restrictions, elles sont salvatrices… Même si pour les aoutiens, elles peuvent encore être incertaines, au regard des conditions sanitaires qui évoluent sans cesse.

Nous attendons tous avec impatience les vacances tout au long de l’année… Et le temps semble long parfois… Cependant, un phénomène se produit chaque année : les vacances semblent passer plus vite que le temps d’avant ! A peine partis de notre domicile, et arrivés sur notre lieu de vacances, on a parfois l’impression, que les vacances sont terminées, alors qu’elles débutent à peine ! Une étude scientifique revient sur ce phénomène étrange.

L’étude en question

Gabriela Tonietto , Sam Maglio , Eric VanEpps et Selin A. Malkoc, sont à l’origine de cette étude parue sur le site Journal of Consumers Psychology. Ils constatent que la moitié des personnes sondées pensent que leur weekend est déjà terminé, à l’instant même où il commence. Cet « effet d’entraînement » changerait la manière dont on planifie nos voyages. Par exemple en pensant que « nous n’aurons pas le temps » de tout faire en vacances… Avec deux effets contraires possibles. Soit le fait de ne rien planifier par peur de ne pas avoir le temps, soit au contraire d’exploser le budget pour un somptueux diner… En se disant qu’il faut en profiter tant que nous sommes en vacances.

Pourquoi réagissons-nous ainsi ?

Lorsque l’on est impatient à l’arrivée d’un événement comme les vacances, ou les périodes de Noël, les sentiments se mélangent. Nous attendons de ces événements qu’ils arrivent vite, et qu’ils se passent le mieux possible, tout en durant le plus longtemps possible. A côté de ce sentiment d’impatience s’ajoute celui de l’angoisse… L’angoisse de l’accident de la route pour un départ en vacances, ou d’un différend familial lors de fêtes de Noël. Ce serait donc ce mélange de sentiments qui ferait que nous souhaitons que cela se termine le plus vite possible… Et évidemment sans anicroches !

Un sondage pour Thanksgiving

A l’approche de la traditionnelle fête de Thanksgiving aux Etats-Unis, les psychologues ont interrogé 510 personnes. L’objectif était d’évaluer le degré d’impatience pour atteindre Thanksgiving. L’échelle offrait une graduation de 0 à 100… 0 étant le délai évalué comme très court, et 100 comme très long. Selon les estimations des psychologues, plus les participants étaient impatients, et plus les délais estimés semblaient longs. L’impatience semble ainsi augmenter la durée entre l’événement et la réalité pour notre esprit !

Le temps passe vite lorsque l’on apprécie le moment !

Ce serait peut-être la conclusion de cette étude. Si l’on s’ennuie, le temps semble durer une éternité… Alors que si l’on s’amuse, et que l’on profite, les heures semblent défiler à vitesse grand V ! Plus la tâche à réaliser est agréable, plus le temps passe vite ! Et logiquement, les moments de bonheur et de bien-être passent plus vite que les autres, même si le temps réel reste évidemment le même !

Une pensée pas toujours positive finalement !

Selon les chercheurs, le désir d’un événement et le fait qu’il passe si vite, peut nous empêcher d’en profiter. Il faudrait alors se concentrer sur la durée réelle de l’événement et arrêter de se dire que cela va « trop » vite passer. S’encombrer l’esprit avec cette angoisse du temps qui passe trop vite, nous empêcherait de profiter de l’instant présent.

D’ailleurs dès le tiers des vacances passées, on pense déjà au retour, aux courses alimentaires, aux rendez-vous à prendre etc… En vacances, ou lors d’un moment entre amis, il faut absolument parvenir à lâcher prise… Quoi qu’il arrive, le temps passera, inexorablement ! Faisons donc en sorte qu’il passe le moins vite possible, en profitant de chaque instant au maximum !