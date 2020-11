Testeur de villas de luxe, gardien d'une île paradisiaque, regarder des séries... Voici 10 jobs de rêve !

Aucun travail n’est mauvais, entend-on dire parfois. Seulement, si vous avez intégré le monde professionnel depuis quelques temps, ou depuis un bon bout de temps, vous savez certainement que toutes les professions ne se valent pas ! Si certains appréhendent toujours les débuts de semaine et comptent les jours pour arriver au weekend, d’autres semblent être plus heureux au travail que chez eux.

Est-ce juste un état d’esprit ou est-ce qu’ils ont décroché un job de rêve ? On l’ignore mais puisqu’il est gratuit de rêver – et de faire rêver –, voici une liste de 10 jobs de rêve qui existent pourtant bien réellement !

10. Testeur de bière

On a commencé fort là, n’est-ce pas ? Eh bien, sachez que cet emploi existe bel et bien en Irlande. C’était le site The Beer Club qui avait posté une annonce pour trouver un fin connaisseur en bière. Alors oui, le but n’est pas de vider les chopes mais de tester et juger la boisson, tout cela pour quelques heures de travail par semaine et un salaire intéressant !

9. Regarder des séries

En début d’octobre, nous vous rapportions que la marque de vêtements d’intérieur « POUR MOI » cherchait une personne pour tester ses pyjamas tout en regardant des séries pendant 10 heures et pour un salaire d’environ 300 euros ! Un boulot certes sédentaire mais qui est très intéressant en cette période de confinement, non ?

8. Ambassadeur du bonheur

Comme nous le rapporte Jobtic.ch, Coca-Cola a imaginé un job de rêve : ambassadeur du bonheur ! En quoi cela consiste ? Eh bien, vous n’aurez qu’à visiter 206 pays en 1 an dans le but de noter tout ce qui peut rendre les gens heureux et de partager cette expérience sur le web. Bref, l’emploi parfait pour les globetrotters !

7. Baby-sitter pour chats

L’année dernière, le refuge pour chats God’s Little People Cat Rescue avait postulé une annonce recherchant une personne de plus de 45 ans, fiable et honnête mais surtout qui adore les chats pour s’occuper de 55 chats sur l’île paradisiaque grecque de Syros pendant 6 mois. Le travail a-t-il été pourvu ? On l’ignore mais on sait que si une occasion pareille se représentait, beaucoup iraient volontiers s’évader sur cette île !

6. Expérience Officer à Cancun

Puisqu’on parle de voyage et d’évasion, que diriez-vous si un site vous proposait de gagner 100.000 dollars par mois juste pour aller découvrir les plus beaux coins du Mexique pendant 6 mois ? Vous crierez à l’arnaque ? Eh bien figurez-vous que ce n’en est pas une. C’est le site Cancun.com qui avait proposé ce job de rêve en échange de partages d’expériences sur Internet.

5. Vivre avec un millionnaire en Nouvelle-Zélande

En décembre 2019, nous vous rapportions qu’un millionnaire allemand avait semble-t-il posté une annonce dans laquelle il recherchait 10 personnes de moins de 70 ans, homme ou femme, pour venir vivre avec lui au dans l’état d’Awakino, au Nord-Ouest de la Nouvelle-Zélande. Jusqu’à présent, on ignore si l’annonce est réelle ou fake mais en tout cas, l’annonce avait décrit l’endroit où vivre comme étant paradisiaque avec possibilité de faire du kayak, de la pêche et même du shopping ! A croire que l’annonce était véridique, on ignore par contre ce que le multimillionnaire attendait en retour de ses pensionnaires.

4. Joueur de Poker

Vous êtes incollable au Poker ? Ce job peut vous faire rêver ! Un site de jeux en ligne a effectivement cherché un joueur passionné de poker pour sillonner le monde et participer à des tournois en tant qu’ambassadeur du site. A la clé ? Des droits d’entrée gratuits au tournois, bien évidemment, mais aussi 100.000 euros par an !

3. Goûteur de chocolats

On ne pouvait sincèrement pas faire l’impasse dessus puisque, comme pour beaucoup d’autres, le chocolat est notre péché mignon. C’est aussi le vôtre ? Vous pourriez en faire un métier ! En effet, en 2017, l’entreprise Mondelez a voulu recruter un testeur de chocolats et de boissons au cacao. Si vous ne connaissez pas l’entreprise, c’est celle qui fabrique les biscuits Oreo, Prince et les chocolats Milka ! Vous avez raté ce job de rêve ? Voyez le bon coté des choses, votre ligne vous en remercie !

2. Testeurs de villas de luxe

Nous vous rapportions en mars que le site HushHush cherchait à recruter 15 personnes pour tester des villas de luxe à travers le monde. Un job plus que confortable qui vous permettait également de recevoir 2.300 dollars pour un séjour d’une semaine. Le travail des heureux élus ? Juger le style, la pertinence et le confort de ces maisons.

1. Des stagiaires payés pour dormir

D’habitude, les stagiaires sont les larbins de service, non ? A apporter le café, imprimer ceci, faire telle course, etc. Sauf qu’en décembre dernier, la start-up indienne Wakefit a fait faire une tâche disruptive à ses stagiaires. Elle les a rémunérés 1.300 euros pour tester ses matelas en leur y faisant dormir 100 nuits d’affilée ! Le titre du poste ? Dormeur stagiaire !