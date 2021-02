Angoisse, stress… Connaissez-vous l’olfactothérapie ?

Avec cette crise sanitaire, nos émotions sont mises à rude épreuve… Il ne faut pas se mentir, la situation reste stressante et angoissante pour beaucoup d’entre nous. Les étudiants sont les premiers touchés par des souffrances psychologiques et vivent cette rupture sociale forcée comme ils le peuvent.

Bien sûr, rien ne remplace un suivi psychologique en cas de stress intense, mais saviez-vous qu’il existait une méthode de gestion de l’émotion basée sur les huiles essentielles… Son nom : l’olfactothérapie. Elle peut se pratiquer à la maison, avec un guide digne de ce nom… Elle ne soigne pas, mais peut aider à se sentir mieux. Présentation.

L’olfactothérapie c’est quoi ?

Cette méthode de gestion des problématiques psycho-émotionnelles se pratique grâce aux odeurs… Les huiles essentielles bio ont chacune des propriétés distinctes. Elles ont aussi la particularité d’agir sur le système limbique du cerveau, siège des émotions. Une odeur de crêpes vous rappelle invariablement celle de votre mamie ?

Le principe est semblable avec l’olfactothérapie… Les odeurs diffusées relaxent. Il n’y a pas vraiment de ligne à tenir puisque les odeurs appréciées d’une personne peuvent différer en fonction des goûts de chacun. Cependant, certaines huiles essentielles sont reconnues pour leurs propriétés anti-stress. Le guide de l’olfactothérapie vendu 19€ sur Amazon, pourra vous aider à comprendre vos émotions et à les gérer avec les huiles essentielles adaptées.

Comment faire pour pratiquer l’olfactothérapie ?

Là encore, il n’y a pas vraiment de règles établies. Certains préféreront une diffusion des huiles essentielles via un diffuseur. Mais ouvrir le flacon et le humer ou déposer quelques gouttes (2) sur une lingette lavable peut parfaitement convenir aussi ! Une fois le support choisi, il est conseillé d’inspirer profondément 5 fois de suite puis de soufflez et de recommencer l’opération 4 fois.

Quelles huiles pour gérer le stress ?

L’ orange douce possède une forte teneur en limonène, c’est une huile très utilisée en relaxation. C’est probablement l’huile star en matière de lutte contre le stress ou l’anxiété , et qui aide à l’endormissement.

possède une forte teneur en limonène, c’est une huile très utilisée en relaxation. C’est probablement l’huile star en matière de , et qui aide à l’endormissement. L’ huile de petit grain de bigarade est plus méconnue mais tout aussi efficace ! Grâce à ses principes actifs de linalyl-acétate et du linalol, elle apporte sérénité et calme.

de bigarade est plus méconnue mais tout aussi efficace ! Grâce à ses principes actifs de linalyl-acétate et du linalol, elle apporte sérénité et calme. La Marjolaine à coquilles possède une odeur particulière qui ne plaira pas à tous… Pourtant elle encourage à la détente et calme les sensibilités musculaires. Elle est aussi, la plus à même pour diminuer les troubles du sommeil.

à coquilles possède une odeur particulière qui ne plaira pas à tous… Pourtant elle encourage à la détente et calme les sensibilités musculaires. Elle est aussi, la plus à même pour diminuer les troubles du sommeil. L’huile essentielle de lavande vraie ressemble à l’huile de petit grain de bigarade par sa composition. Elle permet de diminuer la nervosité et le stress et amène la détente.

Il existe bien entendu de nombreux composés d’huiles essentielles pour lutter contre le stress et l’anxiété. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien spécialiste. Certains préparent des complexes adaptés à vos besoins du moment.

En revanche, pour gérer votre stress, évitez les huiles comme le citron, la menthe poivrée ou le basilic, elles pourraient provoquer l’effet inverse. Les huiles essentielles ne remplacent pas une consultation spécialisée lors de détresse psychologique, mais elles peuvent aider à se sentir mieux.