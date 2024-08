Aloha, l’invention d’une paire de lunette qui protège son porteur des moustiques et des poux

Après les lunettes innovantes permettant aux malvoyants de se déplacer sans assistance ou encore celles qui peuvent changer de couleur juste en les effleurant, voici une autre innovation à découvrir dans le secteur de l’optique : les lunettes Aloha. Proposées par l’entreprise 15-1 Diffusion, elles sont dotées d’une monture un peu particulière, élaborée à partir de la technique dite « microencapsulation ». Grâce à ce procédé, consistant à enfermer des principes actifs dans des microparticules afin de les libérer à l’usage, ces lunettes ont des fonctions autres que la correction visuelle.

Des fonctions au-delà de la correction visuelle

Les lunettes Aloha sont capables d’éloigner les moustiques, les poux et les tiques, mais également d’éliminer les bactéries. Des fonctions pouvant être particulièrement utiles au quotidien, surtout pour les enfants. Grâce au procédé de microencapsulation de produits actifs, l’entreprise affirme qu’il n’est plus nécessaire de se casser la tête pour trouver des produits répulsifs contre ces insectes nuisibles. Il suffit de porter les lunettes Aloha qui, en plus d’être ergonomiques et élégantes, sont efficaces pour prévenir contre les piqûres d’insectes. Didier Janot (cofondateur de 15-1 Diffusion) a expliqué, lors du Salon mondial de l’Optique qui s’est déroulé à Paris l’an dernier, que Aloha agit comme une barrière. « Grâce à la technique de microencapsulation, on intègre à l’intérieur des propriétés naturelles à base d’huile essentielle de lavandin », a-t-il précisé.

Elles diffusent du parfum et brillent dans le noir

L’Aloha se démarque également des lunettes classiques par sa capacité à diffuser du parfum ou des huiles essentielles apaisantes, sur une longue durée. L’entreprise française indique que ces lunettes « augmentées » offrent aux utilisateurs la possibilité de diffuser leur fragrance préférée et sont capables de réduire leur stress. Les effluves d’huiles essentielles diffusés par les montures sont légères et à peine perceptibles, s’adaptant parfaitement aux enfants. Mais ce n’est pas tout, l’Aloha peut être visible dans l’obscurité grâce à une substance photoluminescente. « Lorsqu’on met les lunettes à la lumière pendant deux minutes, elles deviennent fluorescentes durant une dizaine d’heures », souligne Didier Janot, qui n’a pas manqué de préciser que l’entreprise utilise uniquement des matériaux recyclés tels que du bois, des algues, des coquilles d’huîtres, des filets de pêche, etc.

Diverses applications possibles

Selon l’entreprise 15-1 Diffusion, ce matériau peut être utilisé sur plusieurs types de supports, que ce soit en tissu, en métal ou en bois. Les possibilités sont infinies puisqu’il est tout à fait possible de l’utiliser, par exemple, sur une tente pour éloigner les moustiques ou l’appliquer sur un foulard pour diffuser du parfum. « À chaque fois, il faut faire des tests et mener des études en laboratoire […] On espère que certains projets verront rapidement le jour », déclare Didier Janot. Ils se sont fixés pour objectif de créer un laboratoire de recherche et de design à Reims, afin d’étudier les différentes applications possibles du procédé de microencapsulation et proposer, à l’avenir, des produits plus personnalisés. Actuellement, la société française collabore avec de grands groupes et fabricants dans différents secteurs d’activité. Plus d’informations : 15-1diffusion.com. Seriez-vous prêts à porter ces modèles de lunettes ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .