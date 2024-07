Le ventilateur anti-moustiques et anti-mouches, l’arme ultime qui fait un carton cet été !

L’été, tout le monde l’attend avec une certaine impatience, pour profiter des vacances et se reposer. Dans certaines régions de France, les mouches et les moustiques viennent pourrir vos soirées en terrasse, ou envahir votre intérieur. J’ignore s’il existe des « années à mouche », mais chez moi, en Seine-et-Marne, les moissons terminées, c’est la ruée des mouches ! Après un printemps pourri, le 4ᵉ plus pluvieux depuis 1957, selon Météo France, les soirées en terrasse deviennent une lutte, armés de torchons, pour éloigner les mouches ! J’ai découvert qu’il existait un petit gadget original : un ventilateur qui repousse les mouches. Gadget peut-être, mais au moins, je n’aurai plus à « faire du vent » avec mon torchon ou ma main pour les éloigner de mes plats. Découverte !

Qu’est-ce qu’un ventilateur à mouches ou à moustiques ?

Le ventilateur à mouches ou à moustiques se présente sous la forme d’un long tube, muni de deux petites pâles souples. Il ressemble trait pour trait à un moulin à vent qui se pose sur la table, ou se suspend au-dessus de cette dernière. Par ailleurs, il est également, tout à fait possible, de les suspendre dans chaque pièce de la maison, pour repousser les insectes vers l’extérieur. Silencieux et rechargeables, la plupart des ventilateurs destinés à cet usage sont écologiques. Attention, ce ne sont pas des pièges à mouches ou à moustiques, ils ne les capturent pas, mais les éloignent de vous.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Ces petits ventilateurs sont des dispositifs ingénieux conçus pour éloigner les insectes indésirables de manière naturelle et sans produits chimiques. Concrètement, les pales sont munies de bandes réfléchissantes spéciales qui capturent les reflets de lumière et les diffusent autour de lui. Ces reflets créent une illusion de mouvement lorsqu’ils sont combinés avec les ailes en rotation constante du dispositif. Ces reflets et ces mouvements, perturbent alors les insectes comme les mouches, les moustiques, ou encore les guêpes, et les font s’éloigner. En réalité, les insectes perçoivent les mouvements et les reflets lumineux comme un danger, et ne s’en approchent pas.

Quels sont les avantages de ces répulsifs à insecte ?

Leur principal avantage est, bien entendu, de proposer un répulsif sans aucun produit chimique, ni aucune fumée dégagée. Il ne présente aucun risque pour les mains, car les pales sont conçues en matière très souple, même si un enfant venait à les toucher en fonctionnement. De plus, la plupart fonctionnent sur batterie rechargeable, et ne nécessitent donc aucune pile pour fonctionner. Certains modèles fonctionnent à piles, mais le choix vous reviendra. Vous pouvez, une fois chargé, le disposer à l’extérieur, sur votre table de jardin.

Le petit truc en plus ? Les ventilateurs répulsifs apporteront une petite touche déco, car ils sont représentés en forme de phare, ou de colonne Morris, bien plus sympas qu’un ventilateur lambda ! Je pense que je vais me laisser tenter pour éviter l’invasion de moustiques en septembre lorsque je serai en vacances dans le sud de la France ! Que pensez-vous de ces drôles de ventilateurs ? Peut-être les avez-vous déjà essayés sur votre terrasse ? De plus, nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

