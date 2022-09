Un étudiant aveugle invente des lunettes innovantes qui permettent aux malvoyants de se déplacer sans assistance

Lorsque l’on est malvoyant, se déplacer dans une ville ou un endroit inconnu peut-être un véritable parcours du combattant. De nombreuses agglomérations dans le monde ne sont pas du tout adaptées à ce handicap, et les personnes malvoyantes souffrent souvent d’isolement par ce défaut d’infrastructures. Aux Philippines, un étudiant du campus Central Visayas de la Philippine Science High School (PSHS), Vaughn Matthew Valle, a créé un appareil pour aider les personnes malvoyantes à se déplacer plus facilement dans leur environnement et à effectuer les tâches quotidiennes. Son système baptisé, Vision, se présente comme de simples lunettes de soleil, mais il peut traiter des signaux visuels et les transformer en signaux audios ou en alerte pour le porteur. Découverte !

Vision c’est quoi ?

Pour l’inventeur, Vision est “un ami patient qui aidera ses utilisateurs à accomplir des tâches banales”. Son dispositif, en plus de guider les malvoyants, peut également répondre à des commandes vocales. Par exemple, il peut aider le malvoyant à se guider en demandant ce qui se trouve devant lui ou encore à se guider « dans le temps », s’il lui demande la date du jour ! En fait, l’appareil peut scanner toute la zone dans laquelle se trouve l’utilisateur et localiser les objets. Grâce à la synthèse vocale intégrée, il peut aussi lire un texte ou des instructions et les retransmettre au malvoyant.

D’où lui est venue cette idée ?

Vaughn Matthew Valle explique que la création de Vision lui a été inspirée par son oncle non-voyant, qui n’a malheureusement pas pu le tester, la vie en décidant autrement… Cet oncle était toujours accompagné de son fils lors de ses déplacements. L’étudiant avait alors pour objectif de rendre de l’autonomie et de la liberté à son oncle. Malgré le décès de celui-ci, l’étudiant a continué à développer son appareil de technologie assistée. “Aider les personnes aveugles à vivre la vie que nous vivons ne consiste pas seulement à les guider du point A au point B – il s’agit d’être là quand ils ont besoin de quelque chose. Il s’agit d’utiliser la technologie pour faciliter nos relations. C’est une question de camaraderie” conclut le jeune inventeur ! Son invention a été enregistrée auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), et il se pourrait bien qu’il ‘agisse d’une innovation de premier plan dans les années à venir !

Un autre dispositif pour malvoyant : le Panda Guide

Ce Panda Guide que nous vous présentions déjà en 2020 est un dispositif français qui se base sur la réalité augmentée pour aider les personnes malvoyantes ou aveugles. Panda Guide se présente sous la forme d’un tour de cou connecté qui va permettre aux utilisateurs d’avoir une compréhension instinctive du monde qui les entoure. Le tour de cou se compose d’une caméra intégrée qui va analyser l’environnement, repérer les obstacles ou les nids-de-poule… Lorsqu’il les détecte, Panda envoie une vibration haute définition qui prévient les utilisateurs sur leur chemin. Grâce à ce dispositif, les personnes aveugles ou malvoyantes peuvent se déplacer sans l’assistance d’une tierce personne. Plus d’informations sur le Panda Guide.