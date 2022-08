Ils inventent un dispositif intelligent et innovant qui permet la correction des fautes dans un texte écrit en braille !

Comment corriger un texte écrit en braille ? C’est peut-être à cette question que quatre étudiants chinois ont voulu répondre en inventant le “Braille Correction Device”, ou dispositif de correction du braille. Cet appareil, qui se porte à la main, permet de résoudre un problème auquel peu de gens pensent… Les publications en braille sont très difficiles à imprimer, et plutôt rares. Mais il est quasiment impossible d’y détecter les éventuelles fautes de frappe. Et c’est là qu’intervient le Braille Correction Device, qui va fonctionner un peu comme le liquide correcteur blanc, que nous avons tous utilisé un jour ou l’autre. Découverte !

Le Braille Correction Device c’est quoi ?

Ce petit appareil est en fait un astucieux petit article de papeterie qui va servir de correcteur sur une faute de frappe pour un texte imprimé en braille. Il va en fait superposer le bon caractère sur le mauvais pour corriger toute erreur d’impression. Simple, intuitif et analogique, il a été conçu par quatre étudiants Chinois : Tian-Yi Chen, Chao-Jie Hu, Yi-Xuan Li et Xue-Nan Zheng. Comme le braille est un langage monospace, l’utilisation du correcteur est assez simple, puisqu’il va remplacer les anciens caractères par des nouveaux… Il ne permet pas de corriger les fautes de grammaire ou de syntaxe, mais uniquement les fautes de frappe comme pourrait le faire un liquide correcteur sur un texte classique.

Comment ça marche ?

Le Braille Correction Device se pose sur le doigt droit et est livré avec un rouleau de ruban braille préinstallé. Une fois que vous avez localisé l’erreur, il faut utiliser le pointeur pour saisir la bonne orthographe sur la bande alimentée par l’appareil de correction braille. Il faut ensuite placer l’index sur l’erreur et appuyer sur le bouton pour qu’il distribue le ruban adhésif. Ensuite, il suffit de déplacer le doigt vers le bas pour coller la bande correctrice, puis d’appuyer sur le bouton du dessus qui fait office de cutter pour le ruban. La faute est ainsi corrigée en quelques secondes. Cette invention vient d’être primée en étant lauréate du Golden Pin Design Award, un prix qui récompense les meilleures innovations, les produits et projets commerciaux soumis par des équipes de conception et des professionnels de l’industrie en Chine.

Mais au fait, qui a inventé le braille ?

Le braille est un système d’écriture à points saillants utilisé par les personnes malvoyantes ou aveugles. Il a été inventé par un français, Louis Braille, en 1825… Le jeune inventeur, qui a perdu la vue à la suite d’un accident, perfectionne le code Barbier, qui était alors la référence en matière de lecture et d’écriture destinées aux aveugles. Mais le code Barbier est un code phonétique qui ne respecte ni l’orthographe, ni la ponctuation, et qui ne permet pas les chiffres ou les notes de musique.

Avant le code Barbier puis le Braille, les aveugles utilisaient des caractères romains en relief, un procédé initié par Valentin Haüy. Mais cette méthode provoquait des problèmes de lenteur dus à la difficulté à reconnaître les caractères romains. Le système Braille s’apparente à un système tactile composé de 63 signes en relief, et qui comporte moins de points saillants que le code Barbier. En 1937, le Braille est reconnu officiellement comme système de lecture et d’écriture pour les aveugles et malvoyants, et enseigné dans toutes les institutions.