Le Coran sera désormais disponible en braille et en version électronique à La Mecque

Dans toutes les religions du monde, il existe des livres saints transcrits en braille pour les aveugles et malvoyants. Pratiquer une religion doit être accessible à tous, et pouvoir connaître l’ouvrage qui régit une religion est important. Dans les trois plus grandes religions présentes dans le monde : christianisme, islam et judaïsme, il existe un livre qui pose les bases de chacune. La Bible pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans et la Torah pour les juifs.

Si ces trois livres sacrés existent en version papier traduits en braille, le Coran sera désormais accessible en braille et en version électronique. Le projet a été conçu par l’Institut des Recherches du Haj et de la Omra, dépendant de l’Université Oum al Qura de Médine. L’objectif étant d’utiliser la Réalité Virtuelle pour copier la réalité. Ce Coran électronique vient d’être présenté dans l’un des lieux sacrés de la religion musulmane : La Mecque.

Le Coran en braille et en version électronique, en quoi cela consiste-t-il ?

Alors que la Bible en braille en version papier compte environ 40 volumes, le Coran électronique tiendra dans un petit boitier. Mesurant 15.5 cm de long sur 10 cm de large, c’est un petit concentré de technologie. Ce Coran électronique en braille a été conçu par Haramain, et plus particulièrement par Mesha Al-Harasani et son équipe. Ces scientifiques saoudiens ont donc conçu le premier livre religieux en braille qui tient dans la main. Présenté officiellement à la Mecque qui accueille chaque année, le plus grand pèlerinage religieux au monde (le Hajj), c’est en fait un événement planétaire.

L’inclusion dans la religion aussi !

Faire entrer les innovations de la sorte dans une religion est un fait assez rare. Pour ce Coran qui s’adresse aux aveugles et malvoyants, ce sera peut-être l’occasion pour eux de découvrir par eux-mêmes ce livre sacré pour la première fois. Un peu plus de 100 appareils seront disponibles à la Mecque et notamment lors du pèlerinage qui se déroulera en juillet 2022. Ces livres saints électroniques seront à la disposition des fidèles sur des étagères spéciales en cours de fabrication. Les responsables de la grande mosquée de La Mecque espèrent que ces appareils seront disponibles avant le grand pèlerinage annuel. Ils précisent également que de petits livres en braille seront également destinés aux enfants.

Innover dans les religions ?

En matière d’innovation, le domaine de la religion est généralement plutôt réfractaire. Par définition, la religion est plutôt quelque chose de conservateur, et dans l’inconscient collectif, religion et innovation ne font pas bon ménage. Que l’on soit musulman, chrétien, juif ou bouddhiste, nous pouvons tous être touchés par le handicap. Et il faut bien avouer que l’inclusion des personnes handicapées dans les lieux de cultes n’est pas toujours une priorité pour les autorités religieuses.

Combien de mosquées, synagogues ou églises sont accessibles aux handicapés ? Ces bâtiments souvent très anciens nous accueillent souvent avec quelques marches, et les fidèles en fauteuil roulant n’y ont accès que grâce à l’aide de leur proche… Le Coran électronique en braille est une véritable innovation dans un domaine qui, en général, y laisse peu de place. Les aveugles et malvoyants qui se rendront à La Mecque, pourront désormais pratiquer leur religion de manière totalement autonome, en lisant eux-mêmes le livre sacré, ce qui est une excellente chose !