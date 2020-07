Voici les 20 livres les plus lus au monde (Partie 1)

Bientôt le mois d’Août ! Certains d’entre vous reprennent le travail quand d’autres partiront se reposer quelques jours ou semaines à la plage, à la montagne ou à la campagne… Quelle que soit votre destination, les vacances sont souvent propices à lecture ! Et si cette année, vous choisissiez de lire, les 20 livres les plus lus au monde…

Ce ne seront pas forcément des auteurs actuels, qui seront peut-être dans ce classement dans quelques années… Mais ils méritent d’être découverts si ce n’est pas déjà fait ! Voici les 10 premiers du classement !

1. La Bible (4 milliards d’exemplaires)

La Bible reste le livre le plus vendu à l’heure actuelle ! Ce livre sacré pour les juifs et les chrétiens semble indétrônable ! Elle contient l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. L’ancien testament s’apparente à la bible hébraïque nommée TaNaKh, contraction des trois parties : La Torah, les Neviim et les Ketouvim. Il existe plusieurs versions de la Bible selon le courant religieux : protestant, orthodoxe…

Crédit photo : David Ball — Original work, CC BY 2.5,

2. Le Coran (+ de 3 milliards d’exemplaires)

Les Musulmans considèrent le Coran comme le premier manuscrit en langue arabe. Il serait le fruit de l’écriture du prophète Mahomet suivant les instructions de l’archange Gabriel. Il est évidement le livre fondateur de l’Islam.

Crédit photo : Habib M’henni / Wikimedia Commons

3. Les Citations du Président Mao Tse-Toung (800 millions d’exemplaires)

Hors Chine, ce livre s’appelle le Petit Livre Rouge. Il a été publié en 1964 par le gouvernement de la République Populaire de Chine. C’était même un manuel scolaire obligatoire dans toutes les écoles de Chine (du primaire aux études supérieures). Il est un recueil de citation du Président Mao Tse-Toung et devait être étudié également dans les grandes entreprises du pays, et ce, pendant les heures de travail.

Crédit photo : Mengyeyue

4. Don Quijote de la Mancha », Miguel de Cervantes (500 millions d’exemplaires)

Le vrai titre de ce livre est : L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche » (« El ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha »). Ce livre publié au début du 17ème siècle raconte le périple d’un homme qui se veut chevalier… Accompagné de l’indispensable Sancho Pança, ils parcourent l’Espagne à leur façon. Illusion, folie ou histoire vraie, personne n’en n’a jamais rien su !

5. La Saga « Harry Potter », JK Rowling (450 millions d’exemplaires)

C’est l’une des plus récentes œuvres de ce classement… Le petit sorcier à la cicatrice frontale a conquis le monde en quelques années. C’est le phénomène jeunesse du siècle ! Le premier tome d’Harry Potter sort en Angleterre en 1997 puis en 2000 en France… Suivront 6 autres tomes qui rencontreront tous un succès inédit pour de la littérature jeunesse.

6. Le conte de Deux cités, Charles Dickens/1859 (200 millions d’exemplaires)

Un livre peu connu en France qui raconte l’histoire de Paris et de Londres sous la révolution de 1789 puis sous le régime de la Terreur. Ce roman a été publié sous forme de feuilleton dans la revue All The Year Round en 1859.

7. Le Seigneur des Anneaux », J.R.R. Tolkien (150 millions d’exemplaires)

Le maître de la Fantasy a publié ces trois tomes entre 1954 et 1955 ! Tolkien avait déjà publié le Hobbit en 1937, dont le succès ne de dément toujours pas aujourd’hui. A l’origine, il existait 6 livres racontant l’histoire de Gandalf et consorts ! Mais finalement ce sont trois volumes qui ont vu le jour : La communauté de l’année, les deux tours et le retour du roi !

8. Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry (140 millions d’exemplaires)

Dessine-moi un mouton ! Tous les enfants de France (enfin ceux qui ont eu la chance de le lire en classe) savent d’où vient cette citation. Le Petit Prince est aujourd’hui donné comme lecture imposée dans de nombreuses classes de France ! Un conte destiné aux enfants, mais également aux adultes qui prouve que chaque rencontre fortuite d’une vie est l’occasion de redéfinir les choses de la vie… Un joli conte qui se doit d’être connu de tous !

9. Le Rêve dans le pavillon rouge », Cao Xueqin (100 millions d’exemplaires)

Un livre qui est considéré comme l’apogée de la fiction chinoise ! Il est d’ailleurs classé comme œuvre représentative par l’UNESCO. Ce recueil contient 120 récits qui décrivent la vie des artistocrates chinois au XVIIIème siècle. Une histoire mêlant 448 personnages mais centrée sur deux personnages principaux… Une histoire d’amour sur fond d’esclavagisme.

10. Alice au pays des merveilles, Lewis Caroll (100 millions d’exemplaires)

J’suis en retard, j’suis en retard, j’suis en retard… Le fameux lapin entraînera Alice dans de folles aventures. Publié en 1865, Alice aux pays des merveilles fait toujours aujourd’hui la joie des enfants mais également des réalisateurs qui l’adaptent à leurs sauces…. Le film de Burton avec Johnny Deep est une merveille ! Le message de Caroll était de rallier certains de ses contemporains et les théories scientifiques de l’époque !

Ce ne sont probablement pas des lectures que l’on attend pour l’été mais ce sont à priori des livres à avoir lus une fois dans sa vie !