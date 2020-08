Voici les 20 livres les plus lus au monde (Partie 2)

Le 27 juillet dernier, vous avez pu découvrir les 10 livres les plus lus au monde sur les 20 que compte le classement. Vous en avez peut-être lu ou relu certains et découvert de jolies œuvres de la littérature internationale. Les dix livres qui complètent ce classement sont toujours éclectiques (Christie, Tolkien, Brown), mais sont toujours à lire au moins une fois dans sa vie.

Il vous reste quelques semaines avant la rentrée pour parfaire votre culture littéraire ! Et il y en a pour tous les goûts : policier, science-fiction, conte philosophique. Avec cette chaleur rien de tel qu’un bon livre à l’ombre d’un arbre…

11 – Dix petits nègres – Agatha Christie/1939 (100 millions d’exemplaires)

Ce roman policier d’Agatha Christie, les protagonistes se retrouvent dans une demeure sur l’Ile de Nègre. Une étrange comptine va les tuer les uns après les autres. Traduit en 103 langues, il a été publié dans 265 éditions différentes depuis sa sortie. C’est le plus grand succès de la maîtresse du policier. Hercule Poirot et Miss Marple sont ses deux personnages récurrents.

12 – « Bilbo Le Hobbit », J. R. R. Tolkien (100 millions d’exemplaires)

614 éditions, 40 traductions… Ce romain qui précède « Le Seigneur des Anneaux » est en fait, le point de départ de la célèbre trilogie. Le livre raconte les aventures de Bilbo Sacquet coaché par Gandalf pour la conquête du trésor de Smaug le dragon. C’est, au départ, une histoire racontée aux enfants de l’auteur. L’éditeur demandera à Tolkien de l’illustrer pour le publier en 1937… Depuis lors, le succès ne s’est jamais démenti.

13- « Le lion, la Sorcière blanche et l’armoire magique », C.S. Lewis (85 millions d’exemplaires)

Ce livre est le premier tome de la saga « Les Chroniques de Narnia » du moins en termes de publication. Il deviendra par la suite, le second volet dans l’ordre chronologique. Lewis n’a pas écrit sa saga dans l’ordre chronologique. Le tome 1, « le neveu du magicien » paraît en 1955, soit 5 ans après le tome 2 mais deviendra par la suite, le 6ème volet de la saga.

Une fois dans l’ordre, ce sont 7 tomes qui racontent l’histoire d’une fratrie envoyée dans le manoir de Kirke lors de la Seconde Guerre Mondiale. Cachés dans le manoir, ils découvrent l’existence d’un monde parallèle.

14 – « Elle » (She : A history of Adventure), H. Rider Haggard (83 millions d’exemplaires)

44 traductions et 129 éditions différentes pour ce roman paru au départ sous la forme d’un feuilleton dans le magazine The Graphic. Un roman d’aventure édité en 1886 (ou 1887) qui raconte les aventures d’Horace Holly. Il doit remettre une malle en fer à son fils le jour de ses 25 ans. En découvrant le royaume de Kôr, ils découvrent aussi Ayesha, reine immortelle. Une histoire d’amour sur fond de recherche de l’immortalité.

15 – « Da Vinci Code », Dan Brown/2003 (86 millions d’exemplaires)

73 éditions et 44 traductions pour ce roman de Dan Brown porté en France à l’écran dans une reprise magistrale de Ron Howard avec Audrey Tautou et Jean Reno entre autres. Un meurtre, un musée, une inscription post-mortem, c’est le début des énigmes à résoudre pour innocenter un homme.

16 – « L’Alchimiste », Paulo Coelho (65 millions d’exemplaires)

Un joli conte philosophique à découvrir… Santiago, un jeune berger part en voyage et poursuit « sa légende personnelle ». Un livre qui raconte la recherche de sa destinée, celle que l’on se créé et non celle que la vie nous impose. Traduit en 56 langues, il est un phénomène mondial. Coelho a écrit de nombreux autres ouvrages dans le même style dont Véronika a décidé de mourir, ou comment choisir de vivre plutôt que mourir !

17 – « L’Attrape-coeurs », J.D. Salinger/1951 (65 millions d’exemplaires)

234 éditions et 35 traductions pour ce roman controversé de Salinger. Des thèmes hauts en couleurs (prostitution, sexe) lui ont valu une censure aux Etats-Unis. Aujourd’hui, l’histoire d’Holden Caulfield s’étudie dans les écoles américaines, elle est l’histoire du premier anti-héros américain. C’est également le livre de chevet de Mark David Chapman, l’assassin de John Lennon ou celui de John Warnock Hinckley Jr qui avait tenté de tuer Ronald Reagan. Un passé sulfureux pour ce livre sulfureux qui se vend à 250 000 exemplaires chaque année !

18 – « Vingt mille lieues sous les mers », Jules Verne (60 millions d’exemplaires)

Les voyages extraordinaires de Jules Verne ont bercé toutes les générations… 20 000 lieues sous les mers, le capitaine Nemo, le Nautilus, la chasse au Narval… Pierre Aronnax et deux de ses amis se retrouvent prisonniers du sous-marin et découvrent les profondeurs marines et des civilisations englouties… Un superbe roman d’aventure traduit en 147 langues et paru en 711 éditions.

19 – « Les Aventures de Sherlock Holmes », Sir Arthur Conan Doyle (60 millions d’exemplaires)

Les aventures du célèbre détective ont d’abord été publiées dans le Strand Magazine en 1892… Puis compilées dans un ouvrage qui a, depuis été traduit en 60 langues. Sherlock Holmes est devenu un mythe dans l’univers des détectives, et les enquêtes policières qu’il dirige sont toutes palpitantes… Il est encore aujourd’hui, étudié par de nombreux élèves en France et dans le monde entier !

20 – « Millenium », Stieg Larsson (50 millions d’exemplaires)

Il n’a fallu que 10 ans à Larsson pour entrer dans le top 20 des livres les plus lus au monde ! La trilogie se compose de « Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes », « La Fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette » et « La Reine dans le palais des courants d’air ». On y suit les enquêtes de Mikaël Blomkvist et Lisbeth Salander, deux jeunes gens talentueux et mystérieux.

Stieg Larsson est décédé alors qu’il écrivait le quatrième volet de la série… Depuis la série se poursuit sous la plume de David Lagercrantz qui a déjà publié 3 tomes de la saga… Selon les vrais fans de Larsson, les écrits du successeur n’auraient pas la même saveur !

Il ne vous reste plus qu’à choisir votre future lecture et le choix est large !

Photo d’illustration De Eeli Purola / Shutterstock