Lizia, l’invention d’un accessoire qui résout le principal problème de la lecture à une main

Si, comme moi, vous aimez dévorer un bon roman avant de sombrer dans les bras de Morphée, alors vous connaissez sûrement le problème : lire en étant allongé, c’est parfois un vrai casse-tête ! Entre le livre qui glisse, la lumière qui dérange l’autre et le bras qui fatigue, l’expérience peut vite tourner au parcours du combattant. Mais, heureusement, une petite invention made in France vient à notre rescousse : Lizia, une lampe de lecture astucieuse, qui se distingue par sa lumière discrète et son design malin. Vendue à 29,99 €* sur Amazon, elle a même décroché une médaille au Concours Lépine ! Je vous en avais déjà parlé dans un précédent article, mais aujourd’hui, plongeons dans les coulisses de cette invention surprenante.

Une invention née d’un ado bricoleur

Tout commence en 2018, dans la tête d’un jeune Breton passionné de lecture : Cédric Le Guern. Comme beaucoup d’ados, il lisait sous la couette, avec une lampe de poche en équilibre précaire, mais se réveillait avec un torticolis et les yeux fatigués. Il commence alors à bricoler une solution ingénieuse, alliant lumière douce, maintien du livre et marque-page. Son idée prend forme grâce à l’impression 3D et, petit à petit, son projet devient sérieux. Cédric s’associe ensuite avec Lucas Moysan, rencontré à l’INSA Rennes, et ensemble, ils peaufinent le prototype de Lizia. En 2022, la start-up voit officiellement le jour, avec une ambition : révolutionner le confort de lecture.

Un succès inattendu qui dépasse toutes les attentes

L’histoire aurait pu s’arrêter à une petite production artisanale… Mais non ! Grâce au financement participatif sur Ulule, le projet décolle. Alors que Cédric et Lucas espéraient vendre quelques centaines d’exemplaires, ils en écoulent 4 000 dès la première campagne ! Un engouement qui dépasse toutes leurs attentes. Rapidement, Lizia devient un produit prisé des lecteurs, et pour se démarquer de la concurrence (majoritairement made in China), les deux entrepreneurs misent sur un 100 % français :

Pièces en nylon fabriquées en Vendée

Assemblage en ESAT à Rennes

Packaging en carton recyclé de Bretagne

Cette approche responsable et locale plaît, et la reconnaissance ne tarde pas à suivre : en 2023, Lizia décroche la médaille de bronze au Concours Lépine, attirant encore plus de curieux vers cette petite lampe révolutionnaire.

Lizia : un accessoire malin et polyvalent

Mais, alors, qu’a-t-elle de si spécial, cette Lizia ? Voici les géniales caractéristiques de Lizia et l’essayer c’est l’adopter pour toujours.

Lecture à une main : grâce à son design ergonomique, elle maintient le livre ouvert sans effort , permettant une lecture d’une seule main, idéale pour les grands formats ou les formats poches récalcitrants.

, permettant une lecture d’une seule main, idéale pour les grands formats ou les formats poches récalcitrants. Lumière LED discrète : sa lumière douce et chaude éclaire la page sans agresser les yeux ni réveiller votre moitié. Fini les disputes pour savoir qui éteint la lumière en premier ! Mon mari adorerait que je possède Lizia, je ne compte plus les fois où il ronchonne quand je lis au lit !

Marque-page intégré : en plus de servir de lampe et de support, Lizia fait aussi office de marque-page. Une vraie solution 3-en-1.

Compatible avec tous types de livres : romans, guides pratiques, mangas… Elle s’adapte sans abîmer les couvertures.

Avec un poids plume et un encombrement minimal, elle devient vite indispensable pour tous les lecteurs nocturnes. Avec son prix de 29,99 €*, sa fabrication française et son approche pratique, elle coche toutes les cases. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : lizia.fr. Et vous, que pensez-vous de cette invention ? Avez-vous déjà testé des accessoires de lecture ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

