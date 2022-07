“tout con, tout bête” ils inventent le Lizia, un ingénieux gadget rétroéclairé pour lire un livre à une main

Vous allez peut-être partir en vacances et avez déjà préparé une pile de livres pour vous détendre sur le sable ou au bord d’un lac ? Lire allongés sur la plage est une activité très prisée des vacanciers, un moment de détente qui peut néanmoins se transformer en galère ! Nous parlons ici du bon vieux livre papier, et non de la liseuse, qui a d’autres inconvénients lorsqu’on lit à l’extérieur. Allongé sur le dos, vous devez tenir le livre au-dessus de votre tête pour vous protéger du soleil, et les courbatures dans les bras arrivent rapidement !

Si vous vous installez sur le côté, c’est le coude qui est sous votre corps qui s’ankylose, et si vous choisissez la position ventrale, cela devient vite inconfortable. Et on ne vous parle pas du vent qui tourne vos pages ! Bref, lire à la plage, c’est sympa mais pas toujours très pratique. L’année prochaine, vous aurez peut-être avec vous le LIZIA, l’invention de deux tourangeaux, actuellement en campagne de crowdfunding et il pourrait bien vous changer la vie. Découverte !

Quelle est cette invention ?

Cédric et Lucas sont deux jeunes gens, futurs ingénieurs, qui ont inventé LIZIA, un petit gadget qui va vous permettre de lire le jour sur la plage ou dans votre lit sans avoir à changer de position toutes les dix minutes. Cédric Le Guern et Lucas Moysan sont étudiants à l’INSA Rennes et ils viennent de créer leur start-up : LIZIA. Cet objet est le premier accessoire de lecture 3 en 1 qui vous permet de tenir votre livre ouvert, et donc de lire d’une seule main. Il vous éclaire aussi la nuit et fait office de marque-page !

Comment ça marche ?

Le LIZIA est un petit objet imprimé en 3D, conçu et fabriqué en France, dans des matériaux durables et recyclables. Il suffit de glisser son pouce dans le petit cercle pour maintenir votre livre ouvert. Grâce à une petite patte de chaque côté, même si vous le tenez d’une seule main, votre bouquin reste ouvert, ce qui vous laisse aussi boire votre café pendant que vous lisez. Au retour de vacances, vous pourrez aussi facilement lire debout dans les transports par exemple. Si vous êtes plutôt du genre lecteur nocturne, le LIZIA s’équipe d’une petite lampe LED, qui va éclairer uniquement votre zone de lecture. Et ne plus déranger celui ou celle qui partage votre lit !

Combien ça coûte ?

LIZIA est donc en campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule, et les deux amis ne devaient pas d’attendre à un tel succès… Ils s’étaient fixé l’objectif de 100 préventes pour lancer leur projet; à l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 1200 LIZIA ont déjà été précommandés. Plusieurs options sont proposées: ainsi, vous pouvez l’acheter seul pour 19€, par deux pour 35€ ou par cinq pour 85€. Et pour 25€, vous pourrez même le personnaliser pour offrir ou pour vous faire plaisir… Les livraisons sont prévues en décembre 2022. Après les précommandes, le prix unitaires du LIZIA sera de 24€ pièce ! Foncez sur Ulule si vous voulez réserver le vôtre, les deux jeunes gens vont avoir du pain sur la planche pour fabriquer tous ces petits LIZIA on dirait ! Plus d’infos : lizia.fr