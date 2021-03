On vous donne 6 excellentes raisons d’investir dans une liseuse numérique !

Alors que nous étions de fervents défenseurs des livres papiers, nous sommes désormais adeptes de notre liseuse ! Ne dit-on pas qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis… Certes, le livre papier reste un vrai plaisir ! L’odeur du papier, le feuilletage des pages, l’âme du livre en somme !

Oui mais voilà, une liseuse offre tout de même de nombreux avantages et finalement on s’habitue assez vite à lire sur écran… Ce qui permet de dévorer beaucoup plus de livres téléchargés légalement, de gagner de la place dans votre bibliothèques… Et d’emporter 200 livres en vacances si vous le souhaitez ! Découvrez les avantages de passer à la lecture numérique…

Découvrir ou redécouvrir des classiques littéraires !

Vous ne le savez peut-être pas, mais les livres de plus de 70 ans sont gratuitement accessibles… Ils sont désormais tombés dans le domaine public ! Imaginez l’intégrale de Zola qui vous rappellera vos années lycées… Ou les classiques de Molière, Shakespeare ou Racine…

Ces livres sont souvent plébiscités par les professeurs de littérature ou de philosophie, ce serait dommage de les payer quand même ! 3600 ouvrages gratuits sont disponibles sur le site de la BNF (Bibliothèque Nationale de France). Sur les sites de téléchargements légaux, les œuvres classiques sont également gratuites comme sur la Kindle d’Amazon.

Faire de la place dans votre bibliothèque !

Cet avantage est une évidence !!! Dans une liseuse qui pèse à peine 200 grammes, vous pouvez ranger des milliers de livres ! Et aucune poussière ne viendra se déposer sur les pages de votre fameuse « Pile à Lire » qui, souvent ne diminue pas beaucoup ! Cependant, l’accumulation des livres dans une liseuse ne disparaît pas vraiment… On télécharge autant de livres qu’en papier, mais cela prend beaucoup moins de place dans la maison !

Découvrir des nouveaux auteurs et des petites maisons d’édition

A condition de télécharger légalement vos futures lectures, l’achat numérique permet d’acheter directement à la maison d’édition. Mais également directement à l’auteur si celui-ci a choisi l’auto-édition. On y découvre parfois des pépites qui ne seraient peut-être pas mises en valeur dans de grandes maisons d’éditions… Les coups de cœur littéraires ne se trouvent pas forcément chez les plus grands éditeurs. Soutenir les petits auteurs par le téléchargement de leurs œuvres, permet à certains de vivre, de se faire connaître et parfois même de devenir des auteurs édités dans de grandes maisons !

Faire de substantielles économies !

Lorsqu’un auteur sort un nouveau roman, deux avantages à le lire en numérique… Prenons l’exemple de Marc Lévy, l’un des auteurs français le plus lu… Dans quelques jours, le 9 mars, sortira son nouveau roman : le Crépuscule des Fauves… En format papier, il coûte 21.90€, en format numérique 14.90€, le constat est sans appel… Et en plus, vous éviterez les retards postaux ou l’attente insoutenable du passage du facteur… Vous pourrez disposez de votre lecture le 9 mars à 0h01 ! Pour les fans de certains auteurs, cela n’a pas de prix et nous en faisons partie !

Une lecture agréable

Quoi qu’on en dise, les liseuses actuelles offrent pratiquement toutes, un rétroéclairage bien agréable pour lire la nuit sans déranger son conjoint… Les déficients visuels peuvent agrandir les polices, choisir la couleur de fond la plus adaptée et redécouvrir le plaisir de lire.

Le manque du contact papier se dissipe peu à peu lorsque l’on passe à la lecture numérique, et le plaisir de lire reste le même… Avec en prime, le plaisir de pouvoir continuer à accumuler une pile à lire sans pousser les murs et sans entendre sa moitié râler parce qu’il faut ajouter ENCORE des étagères !

Alors convaincus ?

Si vous n’êtes pas un dévoreur de livre, l’investissement dans une liseuse n’est peut-être pas nécessaire… Mais à compter de 5 ou 6 livres neufs par mois, cela pourrait vous faire faire quelques belles économies !

Nous n’arriverons probablement pas à convaincre les puristes ou les amoureux de l’odeur du papier neuf ! Mais pour les gros consommateurs de lecture, la liseuse est le parfait compromis pour assouvir sa passion des mots sans exploser le budget ou la bibliothèque !

