Cette librairie ne vend que des livres comportant de grands caractères pour les personnes à déficience visuelle

Lorsque l’on est de grands lecteurs devant l’éternel, notre plus grande peur serait peut-être de ne plus voir… Car ne plus voir impliquerait fatalement de ne plus lire… Et lire pour quelqu’un qui dévore les livres papiers ou numériques, c’est une bouffée d’oxygène, une fenêtre d’évasion dont il serait difficile de se passer.

Cependant, il existe d’autres manières de lire pour les personnes souffrant de déficience visuelle ou de cécité… Les livres en grands caractères ou les livres audios peuvent être des alternatives aux livres classiques. Quant aux liseuses numériques, il est possible d’agrandir les polices pour pouvoir lire. Explications.

Les livres en Grands Caractères :

Ces livres sont édités par des maisons d’éditions comme Les Editions Voir de Près ou Les Editions à vue d’œil et reprennent des livres classiques ou contemporains mais imprimés en grands caractères. La première librairie de France dédiée aux livres en grands caractères ouvrira ses portes le 21 janvier 2021 à Paris (6 rue Laplace Paris 5ème).

C’est d’ailleurs à l’initiative de ces deux maisons d’éditions que cette librairie verra le jour. On y trouvera uniquement des livres pour celles et ceux qui souffrent de déficiences visuelles (DMLA, rétinite pigmentaire, fatigue visuelle ou troubles DYS). Une librairie qui proposera des livres, récites, romans pour les adolescents et adultes à partir de 13 ans.

Les livres audios :

Pour celles et ceux qui ne voient plus du tout, il existe également des livres audios. Les éditions Audible proposent des livres sur CD qui permettent de connaître les dernières nouveautés littéraires et de se délecter de belles histoires… Un lecteur de CD, un casque audio et il suffit de s’installer confortablement pour profiter de la lecture enregistrée.

Le petit plus des livres audios se trouvent dans les intonations. Grâce aux conteurs, le récit se fait parfois drôle, parfois angoissant. Quand on ne peut plus lire un livre écrit, les livres audios sont une alternative parfaite. Si vous êtes membre Amazon Prime, vous pouvez bénéficier de deux livres audios gratuitement puis 9.95€ par mois, résiliable à tout moment.

Les liseuses numériques :

Alors bien sûr, elles ne remplaceront jamais un livre papier, mais parfois, même les livres en grands caractères ne suffisent plus. Certes, les liseuses ne permettent plus ce contact papier cher à de nombreux lecteurs… Mais la possibilité d’agrandir les caractères comme on le souhaite permet au moins de satisfaire ses besoins de lecture. Et également de vider les étagères de la bibliothèques… 3000 livres dans une liseuse, c’est du bonheur pour le rangement !

