Comment transférer vos livres numériques Amazon (avec ou sans DRM) sur une liseuse Vivlio ?

Sur NeozOne, nous avons pour habitude de lire les commentaires que nos lecteurs prennent la peine de nous laisser. Certains nous amènent parfois à écrire un article, pensant que la réponse apportée peut aider nos autres lecteurs. Ainsi, lors du test de la liseuse numérique vivlio InkPad Color 3, Marion demandait s’il était possible de transférer des livres achetés sur Amazon pour Kindle, sur cette liseuse. J’avais répondu par la négative avant de découvrir la réponse de Zayatoshi qui m’indiquait le contraire ! Eh bien, l’erreur est humaine, je me suis trompé ! Bonne nouvelle : il est tout à fait possible de lire vos livres numériques Amazon sur une liseuse vivlio. Certes, le processus nécessite quelques étapes, mais avec un peu de patience, il reste accessible. Voici comment procéder pour profiter de vos e-books sur une liseuse vivlio, et par ailleurs sur d’autres. Décryptage.

Première étape : télécharger vos livres Amazon

Ce n’est évidemment pas l’étape la plus compliquée et si vous disposez d’une Kindle, vous savez déjà comment procéder. Or, les livres, vous allez devoir aller les chercher sur votre compte Amazon. Pour ce faire, rendez-vous sur la page Gestion de contenu et appareils Amazon. Connectez-vous à votre compte et accédez à votre liste de livres numériques. Identifiez le livre que vous souhaitez transférer, puis cliquez sur « Plus d’actions » et sélectionnez l’option « Télécharger via USB ». Cette première étape, à réaliser de préférence sur PC pour plus rapidité vous permet de télécharger le fichier, sous un format spécial pour liseuse Kindle.

Deuxième étape : convertir vos livres avec Calibre

La seconde étape consiste à télécharger puis à installer le logiciel Calibre sur votre ordinateur, disponible pour PC et Mac, pour convertir votre livre Kindle sous un autre format de fichier. Eh, oui, une fois le fichier Amazon, enregistré, vous devrez transformer votre e-book en fichier EPUB, afin de pouvoir être lu sur d’autres appareils. Une fois Calibre téléchargé, ouvrez-le puis ajoutez votre livre Kindle en cliquant sur « Ajouter des livres ». Ensuite, pour supprimer les DRM du fichier et permettre sa conversion, installez le plugin DeDRM disponible sur GitHub. Une fois le plugin configuré dans Calibre, vous pourrez convertir votre livre au format EPUB, compatible avec toutes les liseuses disponibles sur le marché.

Troisième étape : transférer le fichier sur votre liseuse

Vous avez fait le plus gros du travail, et normalement votre fichier s’affiche désormais en .EPUB dans ses caractéristiques. Si tel est le cas, il ne vous reste plus qu’à brancher votre liseuse via le câble USB, puis à transférer le nouvel e-book, dans votre liseuse. Quelques secondes plus tard, le livre converti devrait être lisible sur votre liseuse. Bien entendu, si vous passez d’une Kindle à une autre liseuse, vous aurez la possibilité de convertir toute votre bibliothèque, il faudra juste un brin de patience et quelques heures devant vous. Tout dépendra de la quantité de livres dans votre bibliothèque évidemment ! Alors ? Avez-vous essayé ? Et, surtout, avez-vous réussi à transférer vos e-books sur une votre liseuse ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .