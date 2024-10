Je teste l’InkPad Color 3, la liseuse qui m’a irrévocablement fait abandonner ma Kindle d’Amazon

Depuis toujours, je suis un grand lecteur, c’est une passion que je pratique au moins une fois par jour ! Il est impossible pour moi de me coucher sans lire quelques lignes, qui parfois se terminent en chapitres et me tiennent éveillé jusqu’au bout de la nuit ! J’ai acheté ma première liseuse il y a plus de 10 ans. En effet, les livres prennent énormément de place et représentent un budget certain lorsque l’on en dévore une dizaine chaque mois. Ma première liseuse se résumait à un écran, en noir et blanc, sans grand confort (la Kindle). Alors, lorsque Vivlio m’a proposé de tester sa dernière liseuse, la InkPad Color 3, j’ai eu envie de voir ce qu’elle avait dans le ventre, elle me promettait de « mettre de la couleur dans les lectures » ! Curieux, j’ai accepté, et bien m’en a pris, car l’expérience fut plutôt inédite. Si vous recherchez ce type de cadeau pour Noël, elle est vendue au prix de 309,99 €, mais le jeu en vaut la chandelle. Découverte.

Mes premières impressions

Si vous me suivez sur NeozOne, vous savez que je débute toujours par l’observation du produit que je teste, son emballage, et les promesses commerciales qui me sont faites. En termes d’esthétisme, j’aime la simplicité de la Vivlio InkPad Color, et son immense écran 7,8 pouces Kaleido à encre électronique. J’ignore encore, au déballage, que ce Kaleido va me proposer une expérience immersive assez inédite. On m’annonce aussi une résolution de 1404 × 1872 pixels en noir et blanc, et de 702 × 936 pixels en couleur, je m’attends donc à un rendu visuel de qualité. Enfin, la technologie SmartLight m’intéresse beaucoup, car elle permet de régler l’intensité du rétro-éclairage et de filtrer la lumière bleue. Un point crucial pour moi car je lis surtout le soir, et mes problèmes oculaires m’en empêchent parfois. Mes premières impressions me laissent présager de bons moments, même si je me dis qu’elle est tellement grande, qu’il me sera difficile de la glisser dans mon sac à dos, sans l’abîmer.

Premières pages avec la Vivlio InkPad Color 3

Ma bibliothèque de livres numériques étant déjà bien achalandée, j’ai choisi d’en transférer certains pour le test, et puisque l’on me promettait un écran haute définition, j’ai commencé par une bande dessinée. Sur ma première liseuse, pas d’image, uniquement du texte, puis sur les suivantes, des images en noir et blanc. Avec celle-ci, vous pouvez irrévocablement oublier les écrans fades des anciennes générations de liseuses : ici, les couleurs sont nettes et vivantes, avec une touche de teinte pastel.

Je reviens à ma BD ou aux mangas que je peux désormais lire en numérique, avec une palette de couleurs assez impressionnante qui mettent en avant les couvertures. J’ai pratiquement le même rendu qu’un livre papier, mais sur ma liseuse. Comme je vous l’ai dit, la taille de l’écran 7,8 pouces fait de cette liseuse, un appareil plutôt sédentaire, à poser sur votre table de nuit, mais cet écran est idéal en termes de confort de lecture. En réalité, sur un roman classique, la taille de l’écran s’approche réellement d’un livre papier grand format. Cela procure une lecture ultra-confortable, même pour les plus anciens d’entre nous.

Un design et une ergonomie bien pensés

Côté design, j’aime beaucoup le style moderne, épuré et l’apparence générale de la Vivlio InkPad Color 3. De plus, malgré son grand format, elle est bien plus légère qu’un livre papier. Avec seulement 270 g, elle se tient facilement dans une seule main pendant de longues périodes, ce qui n’est pas toujours le cas des liseuses de cette taille ! En termes de dimensions, elle mesure 134 × 189,35 × 0,795 mm, et peut se glisser dans un « grand sac » ou un sac à dos, protégé par une housse intelligente qui se clipse directement à l’arrière de la liseuse.

Néanmoins, je n’ai pas testé le voyage avec elle, car, pendant mes déplacements, je me charge le moins possible et lis sur mon smartphone. Je peux donc vous assurer que le retour au smartphone est compliqué lorsque l’on a goûté à la Vivlio InkPad Color 3. Pour information, il est possible de coupler son compte Vivlio avec l’application dédiée (disponible sur Android et iOS), c’est plutôt commode si on veut reprendre la lecture sur son téléphone dans une salle d’attente, par exemple.

Une autre nouveauté que j’ai particulièrement apprécié : le port de recharge USB-C. Ce port universel simplifie la recharge et m’évite de multiplier les câbles. Les boutons en façade sont aussi un atout. Ils permettent une navigation rapide, que ce soit dans l’interface ou lors de la lecture. Cela apporte une dimension de confort supplémentaire, surtout lorsque je souhaite rapidement passer d’une page à l’autre ou accéder à mes paramètres de lecture.

Mon immense bibliothèque tient dans la main !

Comme je lis beaucoup, mais que j’aime garder les livres numériques que j’achète, j’ai besoin d’un stockage XXL (32 GO), et cette liseuse va même au-delà de mes espérances ! Avec elle, ce sont des milliers de livres que je peux transporter dans un si petit appareil. Grand lecteur, comme je vous l’ai déjà dit, elle me donne une liberté incroyable, et j’apprécie particulièrement la possibilité d’acheter et de télécharger de nouveaux livres directement depuis la liseuse grâce à la librairie ouverte 24/7. Lorsque je termine un livre d’une saga, par exemple, je peux immédiatement enchaîner sur le tome suivant, et c’est un atout majeur pour moi ! Enfin, elle est compatible avec la quasi-totalité des livres numériques existants, soit 19 formats en tout. Que ce soit pour lire des EPUB, PDF, MOBI, TXT, ou encore des formats plus spécifiques comme les fichiers CBR et CBZ pour les bandes dessinées, tout est possible. J’ai même pu lire des livres empruntés en bibliothèque, protégés par LCP, sans aucun souci. Cette polyvalence me permet de varier les plaisirs et de ne jamais me retrouver limité par le format d’un fichier.

La lecture audio, une option bienvenue

Je ne suis pas un grand adepte de la lecture audio, j’ai beaucoup de mal à « écouter un livre » sans rien faire, et j’ai tendance à m’endormir comme devant un film ! Néanmoins, je sais que les livres audios sont très appréciées des personnes âgées, ou des déficients visuels qui peuvent découvrir, en autonomie, les nouveautés littéraires, et ne plus se cantonner à la lecture faite par une tierce personne. La Vivlio InkPad Color 3 offre aussi la possibilité d’écouter ses livres audio, je l’ai donc testé, en me disant que je n’utiliserai pas cette fonction par la suite. Erreur !

Finalement, j’apprécie de pouvoir basculer entre la lecture et l’écoute, surtout lorsque je suis en voyage d’affaires. J’utilise souvent mes écouteurs Bluetooth® pour cette fonction, mais l’option d’utiliser le haut-parleur intégré est également commode, notamment à la maison. La synthèse vocale est par ailleurs très utile pour les livres numériques, transformant ainsi n’importe quel texte en livre audio. Cela m’a permis de continuer à profiter de mes lectures lorsque je ne pouvais pas me concentrer sur l’écran, même si la voix est un peu robotique et manque d’intonations. Je reste néanmoins un adepte de la lecture visuelle. En revanche, cette option est vraiment intéressante et performante pour ceux qui préfèrent « écouter » que « lire ».

Les autres points à connaître sur la liseuse Vivlio InkPad Color 3

Un autre aspect qui m’a convaincu(e) est la résistance à l’eau de la Vivlio InkPad Color 3. Certifiée IPX8, elle est parfaitement étanche, ce qui me permet de lire sans souci au bord de la piscine ou à la plage. Pour une personne qui aime lire en extérieur, c’est un atout indéniable. De plus, l’écran est doté d’une protection contre les rayures, ce qui le rend résistant aux petits chocs du quotidien. Enfin, l’autonomie de la batterie est impressionnante. Avec une utilisation active, je peux lire pendant environ un mois sans avoir besoin de recharger, ce qui est un vrai confort. Cela me permet de partir en voyage ou de profiter de mes lectures quotidiennes sans me soucier constamment du niveau de batterie. En termes de prix, elle se situe dans la moyenne des liseuses de cette gamme avec un prix affiché de 309,99 €.

Un tarif qui peut sembler un peu élevé, mais si vous êtes comme moi un gros consommateur de livres, cela reste un achat intelligent. La preuve avec ce petit calcul. Un livre grand format papier coûte en moyenne 22 € si vous l’achetez à sa sortie, ou 15 € en format numérique. Je lis dix livres par mois, j’économise donc 70 € par mois en choisissant le numérique. En moins de 5 mois, j’amortis le prix de la liseuse, si j’avais dû acheter 50 livres papier, et je vous laisse imaginer la place gagnée dans la maison ! En conclusion, je dirai que pour celles et ceux qui cherchent à enrichir leur expérience de lecture numérique avec de la couleur et de la polyvalence, je recommande vivement cette liseuse Vivlio InkPad Color 3. Elle a su transformer ma manière de lire, et je suis certain qu’elle en fera de même pour vous. Noël approche, c’est le moment de vous jeter à l’eau et de lire en numérique, et en couleur !

Les plus

Un écran large

Un écran lumineux

Une capacité de stockage importante

De nombreuses fonctionnalités

Les moins

Une conversion audio perfectible

