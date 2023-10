Si vous êtes parent d’adolescents aimant dévorer les livres, ils vous ont peut-être réclamé une bague de lecture. Et vous qui lisez avec un marque-page, une liseuse ou qui cornez vos livres, vous ne savez pas réellement de quoi il s’agit. Nous allons vous éclairer sur ce petit objet très à la mode en ce moment. Si vos ados pensent que la bague de lecture est nouvelle, ils se trompent, elle a été inventée et très utilisée au Moyen Âge. Elle fait partie des « inventions oubliées » qui reviennent à la mode, sans que l’on sache précisément pourquoi. Mais à quoi sert une bague de lecture ? Est-ce vraiment utile ? Et combien cela coûte-t-il ? On va tout vous expliquer.

Qui est à l’origine de cette invention ?

La première bague de lecture découverte remonterait à l’Antiquité, puisqu’elle était utilisée par les rabbins qui étudiaient l’Ancien Testament hébreu. À cette époque, ils mentionnaient des « anneaux de lecture ». Un peu plus tard, les Romains et les Grecs utilisaient ces bagues de lecture pour étudier les textes anciens sans risquer d’abîmer les livres. L’apogée de la bague de lecture fut au Moyen Âge, où les lecteurs l’utilisaient pour marquer leurs pages ou annoter leurs études de texte. Souvent en bois, ces bagues se sont améliorées au fil du temps, et même si le bois est toujours d’actualité, aujourd’hui, elles sont souvent en plastique ou en résine. Il existe même des bagues de lecture plus sophistiquées, qui permettent l’enregistrement de texte.

À quoi sert donc une bague de lecture ?

La bague de lecture se présente sous la forme d’un bloc percé en son centre d’un trou pour y passer le doigt. De chaque côté, se trouvent des branches qui ont la fonction de maintenir le livre ouvert. Concrètement, lorsque le lecteur s’adonne à son loisir favori, il lui suffit de passer le pouce dans le trou puis de plaquer la bague sur le centre du livre ouvert. Grâce à la bague de lecture, le livre reste ouvert, les pages ne volent plus et la lecture est facilitée. Dans le cas d’une étude de texte, par exemple, la bague permet de maintenir le livre ouvert lorsque celui-ci se trouve sur un bureau notamment. Certains utilisent également les bagues de lecture pour suivre ligne à ligne leur lecture ou leurs recherches, ou encore comme marque-pages.

Quels sont les avantages d’une bague de lecture ?

Grâce à la bague de lecture, vous avez la liberté de garder les mains disponibles pour des activités comme savourer un café en restant plongé dans votre lecture. Si vous êtes fan de coloriage, la bague va vous permettre de maintenir le livre ouvert et vous laisser les mains libres pour colorier. Enfin, ce petit accessoire étrange deviendra votre meilleur compagnon de voyage. Lecture en plein air, à la plage, dans les transports en commun, elle garantit que les pages du livre restent ouvertes, même lorsque le vent se lève ! Si vous optez pour une bague de lecture, pensez à la choisir adaptée à vos lectures. En effet, certaines bagues avec de longues branches sont conçues pour les grands livres, quand d’autres, aux branches plus courtes, sont à utiliser avec des livres de poche. Quant à la matière, et à la couleur, tous les goûts sont dans la nature ! Que pensez-vous de cet objet pour la lecture ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

