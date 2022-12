Livre, liseuse, DVD ou streaming ? Quels sont les supports culturels avec le plus faible impact environnemental ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, vous êtes peut-être déjà à la recherche du cadeau idéal. Pour les fans de lecture, de cinéma ou de musique, la question ne se pose pas : ce sera un livre, un CD ou un DVD. En revanche, vous êtes-vous déjà demandés s’il valait mieux un livre papier ou une liseuse, un CD ou des codes de téléchargement en streaming, des DVD ou un abonnement à Netflix ? La question étant de savoir quels supports ont le plus petit impact environnemental en matière de culture. L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a tenté de répondre à cette question dans une étude récente intitulée : “Quels sont les impacts environnementaux de la digitalisation des services culturels ?” Une étude qui nous apprend beaucoup sur nos nouvelles méthodes culturelles. Découverte !

La culture, un monde ultra-digitalisé

Il y a encore quelques années, un livre était en papier, un CD entrait dans le lecteur et un DVD nous permettait de regarder un film. Aujourd’hui, pour lire, on dégaine sa Kindle ou sa Kobo ; pour écouter de la musique, on se rend sur Apple Music ou Amazon Music ; et pour regarder un film, Netflix ou Salto sont devenus nos meilleurs amis ! Mais quid des émissions de CO₂ parmi toutes ces manières de nous cultiver ? La réponse est complexe, car il faut considérer les émissions de CO₂ liées à la fabrication du produit, mais également évaluer l’intensité d’utilisation.

Livre ou liseuse ?

Selon l’étude de l’ADEME, un livre papier de 300 pages aura un impact environnemental plus faible que la fabrication d’une liseuse numérique. C’est assez évident ! Concrètement, si l’on a un « petit lecteur » et que nos lectures se limitent à moins de 10 livres par an, le livre papier reste le meilleur compromis. En effet, il peut être revendu, déposé dans une boîte à livre, etc. En revanche, si les gros lecteurs veulent réduire leur impact environnemental « culturel », ils devront s’en remettre à une liseuse. La fabrication de la liseuse aura un impact environnemental moindre comparé à la fabrication de 30 ou 50 livres papier dans l’année. L’ADEME estime qu’à partir de 20 livres lus par an, il vaut mieux investir dans une liseuse. Quant aux livres papier, pensez aux vide-greniers, aux sites de trocs de livres ou encore aux boîtes à livres, au lieu de les acheter neufs.

DVD ou Netflix, CD ou Amazon Music ?

Là encore, la réponse sera un peu alambiquée, puisque tout dépendra de votre consommation de musique, de séries ou de films. Selon l’ADEME, la fabrication d’un CD a un plus gros impact environnemental que l’écoute de musique en streaming. En effet, fabriquer un CD est plus néfaste pour l’environnement que de l’écouter en format numérique. À moins que vous ne passiez votre CD en boucle, ce qui réduira l’impact environnemental, mais il faut bien reconnaître que c’est rarement le cas ! Et c’est le même constat pour un DVD. En résumé, si vous ne le regardez qu’une fois dans votre vie et que, par la suite, vous le déposez au fond du tiroir pendant des années, il vaut mieux se référer aux plateformes de streaming.

Si vous pensez le regarder chaque jour durant un mois, le DVD reste un bon compromis ; mais comme les CD, les DVD ne sont généralement pas visionnés plus de trois fois. Une petite info supplémentaire pour les accros aux films en streaming. Si vous regardez une série sur votre tablette connectée en Wi-Fi pendant 7 h chaque semaine, votre bilan carbone équivaut à 20 km réalisés en voiture. Et si votre télévision est Haute Définition, 4K et connectée, votre bilan carbone passe à 133 km parcourus. Il est alors facile de comprendre que les téléviseurs 8K pourraient bientôt être interdits à la vente !