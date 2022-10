Pour quelle raison les téléviseurs 8K pourraient-ils bientôt être interdits en France ?

La haute technologie progresse rapidement, mais parfois ce n’est pas une très bonne nouvelle pour ceux qui peuvent y accéder… En effet, la haute technologie est souvent plus énergivore, et ce sont aujourd’hui les télévisions 8K qui sont dans la ligne de mire de l’Union européenne… Dans le cadre du plan de sobriété énergétique de tous les pays européens, les télévisions Ultra Haute Définition (8K) pourraient tout simplement être interdites. Comment ? Pour qui et surtout pourquoi ? On va essayer de tout vous expliquer !

Une télévision 8K qu’est-ce que c’est exactement ?

Pour commencer, il faut savoir qu’un écran dit 4K compte environ 8 millions de pixels, ce qui est déjà une excellente définition d’image. Les téléviseurs 8K, eux, qui en moyenne font 8 000 pixels de large sur 4 320 pixels de haut, proposent une image d’environ 33 millions de pixels… Ces modèles en Ultra Haute Définition sont évidemment, très gourmands en énergie et pourraient donc être interdits dès l’année prochaine…

Pourquoi les écrans 8K sont-ils en ligne de mire ?

La Commission européenne devrait bientôt mettre en place un index comme ceux que l’on trouve sur les appareils électroménagers avec des notes allant de A à G. Cette nomenclature devra dans un premier temps être affichée sur tous les téléviseurs. Sur cette étiquette, devront aussi apparaître la consommation annuelle, la puissance en Watt, et les dimensions de l’écran. Il faut savoir que depuis 2021, la consommation des TV OLED et LCD est plafonnée, et que les fabricants doivent absolument respecter cette norme. Pour les écrans 8K, dès le 1ᵉʳ mars 2023, ils devront eux aussi respecter ces normes, au risque d’être interdits à la vente ! Les 8K de 55 pouces devront donc consommer au maximum 84 W quand ceux de 75 et 85 pouces seront limités à 112W et 141W, or c’est aujourd’hui loin d’être le cas…

Quelle consommation pour un écran 8K aujourd’hui ?

Les fabricants d’écran 8K risquent de se retrouver devant un problème sans solution pour le moment… En effet, le LG 8K 2022 de 88 pouces consomme actuellement 306 W en SDR ou 495 W en HDR, les 178 W maximal pour cette taille d’écran, sont donc bien loin d’être respectés. Même inquiétude chez Samsung pour qui le QLED 2022 de 85 pouces affiche une consommation de 475 W en HDR ! Les constructeurs se sont donc associés dans la « 8K Association » afin de montrer aux autorités européennes leurs inquiétudes. Non seulement, les fabricants risquent de se retrouver avec des millions de téléviseurs interdits à la vente dans les 27 pays de l’Union Européenne. En revanche, cela freinera inévitablement les innovations qui auraient pu voir le jour sur l’industrie de la 8K.

Concrètement, ceux qui possèdent déjà une télévision 8K pourront bien sûr la conserver, mais il ne sera plus possible d’en acquérir une neuve… Et, les constructeurs assurent que les consommations annuelles sont si basses, qu’aucun téléviseur 8K ne pourra plus être vendu… De deux choses l’une, soit vous achetez un écran 8K avant le 1ᵉʳ mars 2023, soit vous risquez de ne jamais pouvoir profiter de la qualité d’image. À condition d’accepter de posséder un appareil très énergivore tout de même !