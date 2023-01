La vitre : l’invention d’un kit de « téléportation » pour réaliser des visioconférences de plain-pied

Nous avons tous, un jour, vu des films dans lesquels il était question de téléportation. En parapsychologie ou dans les œuvres cinématographiques de science-fiction, la téléportation se définit par le transfert d’un corps dans l’espace sans parcours physique des points intermédiaires entre départ et arrivée. Avec l’invention de la start-up nantaise La vitre, il est désormais possible de se téléporter aux quatre coins du monde. Bien sûr, il ne s’agit pas de téléporter un corps, mais son image. Déjà utilisé par une soixantaine de clients dans le monde, ce dispositif de proximité permet d’assister à une réunion en distanciel simplement en se plaçant devant une vitre. Une invention révolutionnaire qui a fait sensation lors du dernier CES de Las Vegas.

La vitre, qui en sont les inventeurs ?

Dans un communiqué de presse que l’entreprise nous a envoyé, La Vitre nous explique qu’elle est capable de « téléporter » les bonnes personnes au bon endroit n’importe où dans le monde. Fondée en 2019 par Romuald Boulanger, Anthony Vannier et Thierry Bouquain, le dispositif est utilisé par des speakers ou des intervenants dans les secteurs de la formation, de l’accueil ou de l’événementiel. Initialement développé par UCAYA, la Vitre a été fondée pour répondre à cette demande. Notons que cette entreprise propose des expériences numériques, des dispositifs immersifs innovants, des applications et des sites pour des événements qui cherchent un moyen de communiquer entre les équipes.

La vitre, qu’est-ce que c’est ?

Le dispositif de la start-up est une invention française qui permet, lors d’une rencontre en distanciel, de ressentir la présence réelle de son interlocuteur. Chaque participant se présente devant une sorte de miroir en pied qui, par des moyens technologiques, apparaît presque par magie comme s’il était à côté de nous. L’écran étant de taille humaine, il permet un échange réel entre les personnes, donnant l’impression comme s’ils étaient ensemble dans la même pièce. La vitre se compose de quatre éléments, le dispositif évidemment ainsi qu’un micro stéréo, un mini PC et une caméra intégrée dans un boîtier conçu sur-mesure par l’entreprise. L’écran tactile de 86″ procure une qualité d’image exceptionnelle et un rendu immersif sans précédent.

Les enceintes et l’ampli intégrés offrent, quant à eux, une qualité de son incomparable. L’idée étant, bien sûr, de rapprocher les personnes via une technologie invisible, sans aucun câble à brancher ni même de mot de passe à entrer. Le dispositif est optimisé pour réduire la consommation d’énergie et éviter les réunions en présentiel aux quatre coins du monde, qui nécessitent forcément des transports aériens, émetteurs de gaz à effet de serre. On peut imaginer la vitre à l’entrée d’un salon, avec une équipe d’hôtes d’accueil derrière qui, dans l’absolu, pourrait se trouver à New York pour un salon à Paris ou vice-versa.

Quel avenir pour La vitre ?

Présentée une première fois au CES 2022, la start-up était présente lors de la dernière édition, afin de conquérir le marché américain. Actuellement, une soixantaine de clients font déjà confiance à La Vitre, un dispositif vendu 500 € HT par mois en crédit-bail. Il est également possible de transformer n’importe quel écran en « vitre » pour 1 490 € HT puis un abonnement de 199 € HT par mois et par dispositif. L’entreprise vient d’ailleurs d’ouvrir un showroom sur la 20ᵉ avenue de Manhattan à New York, afin de conquérir l’immense marché américain. Parmi les clients de l’entreprise, on peut citer Safran, Orange, Bouygues, Accenture ou encore Capgemini, et l’aventure ne fait que commencer ! Plus informations : lavitre.fr