Les écrans COB Micro LED de Pekason pour l’affichage digital des lieux publics

Lorsque vous avez arpenté les rues commerçantes de certaines grandes villes pour préparer vos cadeaux de Noël, vous avez forcément croisé des écrans géants. Ces écrans géants, aussi appelés « mur LED » sont la nouvelle coqueluche des publicitaires et industriels, qui misent sur l’impact visuel pour leurs campagnes publicitaires, par exemple. Nous vous proposons de découvrir l’un des géants du secteur et le mur led du Français pekason. Showroom, salons, grands magasins, ou entreprise, le mur LED est devenu, en quelques années, un support publicitaire et informatif incontournable. Ces ensembles vidéo uniques sans coupure d’image apportent une touche de modernité à toutes entreprises ou marques qui misent sur l’innovation. Découverte.

Un mur LED qu’est-ce que c’est ?

Le terme « mur LED » se réfère à un écran constitué de plusieurs modules ou panneaux LED assemblés pour former une surface d’affichage. Chacun des modules se compose de LED qui émettent de la lumière et qui sont organisées de manière à afficher des images ou des vidéos. Par exemple, les écrans géants que vous pouvez apercevoir dans les stades ou sur de grands événements sportifs sont des murs LEDS. Leurs technologies qui sont SMD ou COB permettent la retransmission d’images ou de vidéos aux couleurs éclatantes où le moindre détail est visible. Ces écrans géants, dans les stades ou concerts, offrent aux spectateurs un visionnage parfait de ce qui se déroule sous leurs yeux. Et, souvent, ils ne verraient rien sans eux, tant les stades ou salles de concert sont immenses.

Quelles différences entre le mur LED et l’écran géant ?

Il y a quelques années, les retransmissions ou les publicités étaient visualisées sur « écran géant ». Ces écrans géants étaient, en réalité, plusieurs téléviseurs ou rétroprojecteurs collés les uns aux autres. Vous pouviez donc profiter d’une image entrecoupée des bords de chaque écran composant le mur géant. Aujourd’hui, le mur LED, procure une image nette, projetée sur la totalité de la surface, sans coupure d’image. Concrètement, les murs LED Les murs LED proposés par Pekason se distinguent par l’intégration d’un puissant processeur vidéo, garantissant une solution efficace pour la diffusion de vos divers contenus tels que photos, images et présentations sur les écrans LED. Grâce au système de contrôle avancé, adaptatif à la résolution et à la taille de votre écran, l’image est automatiquement mise à l’échelle.

Pourquoi choisir la technologie COB plutôt que la technologie SMD ?

La technologie COB (Chip on Board) et la technologie SMD (Surface Mount Device) sont deux approches différentes dans la fabrication des murs LED. La technologie COB fonctionne grâce à plusieurs puces LED groupées et montées sur un seul et même support. Ainsi, elles forment une seule source lumineuse procurant une meilleure uniformité. En effet, les puces sont si proches les unes des autres qu’elles semblent ne former qu’une seule source lumineuse. Cette technologie procure aussi un meilleur contraste que la technologie SMD, car le rapprochement entre les diodes réduit les ombres et offre ainsi une meilleure qualité d’image. Enfin, cette technologie rend les diodes minuscules et permet d’obtenir des écrans plus compacts, et donc plus faciles à installer, à déplacer, etc.