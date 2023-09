StanbyME Go : LG invente et lance les précommandes d’un téléviseur de 27 pouces incorporé dans une mallette

Il s’agit d’un concept à la fois innovant et séduisant. Avec le LG StanbyME Go, le constructeur veut nous permettre de profiter d’une expérience multimédia prenante partout où l’on va. Officialisé à Berlin dans le cadre du salon technologique IFA 2023, ce téléviseur portable de 27 pouces possède des atouts qui ne manqueront pas de plaire aux technophiles nomades. Comme il est emballé dans une valise, l’écran tactile constitue un compagnon idéal lors d’un séjour en camping ou à la plage. Vous pouvez également l’utiliser chez vous ou au bureau pour effectuer, par exemple, une présentation. Que ce soit pour regarder des films, jouer ou visionner des clips vidéo, ce nouveau produit de la firme sud-coréenne a de quoi impressionner.

Un appareil robuste

Conforme à la norme militaire MIL-STD-810H, le LG StanbyME Go arbore une conception robuste. Selon le constructeur, il a passé avec succès 11 tests rigoureux axés sur les conditions environnementales (températures extrêmes, pression, humidité, chocs, poussière, etc.) Le téléviseur valise promet un affichage net et clair en Full HD. En effet, la partie graphique est gérée par la puce propriétaire LG α7 Gen5 AI. Le constructeur promet aussi une compatibilité Dolby Vision. L’aspect audio n’est pas en reste, étant donné que l’appareil est doté de quatre haut-parleurs de 20 W certifiés Dolby Atmos.

Un téléviseur portable pratique et fonctionnel

L’écran tactile est orientable à la verticale ou à l’horizontale. Grâce à son support de fixation télescopique, sa hauteur peut être ajustée. Par ailleurs, il est également possible de l’utiliser à plat pour jouer à un jeu de plateau ou encore pour simuler une platine vinyle. Dans cette position, le LG StanbyME Go peut également faire office de platine DJ numérique. En outre, le constructeur a prévu une fonction d’allumage/arrêt automatique qui s’active lorsque la valise est ouverte et se désactive lorsqu’elle est fermée. Avec sa batterie qui dure à peine trois heures, ce téléviseur portable innovant est loin d’être brillant en termes d’autonomie. Cependant, il est possible de l’alimenter en 220 V.

Prix et disponibilité du LG StanbyME Go

Le LG StanbyME Go est doté d’une entrée HDMI et d’un port USB-C. Il prend en charge les protocoles Wi-Fi et Bluetooth. De plus, il fonctionne sous webOS pour permettre à l’utilisateur de streamer du contenu depuis un appareil mobile Android ou iOS. Comme si cela ne suffisait pas, le téléviseur-valise est équipé d’une télécommande et prend également en charge la commande vocale. Le LG StanbyME Go est d’ores et déjà disponible en précommande aux États-Unis au prix de 999,99 $ (~930 €). Il arrivera en Europe, notamment en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni avant la fin de l’année. Nous vous informerons quand le LG StanbyME Go sera disponible en précommande en France. Plus d’informations : lg.com

