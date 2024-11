L’invention du docteur Pasem Ahmed pourrait mettre fin aux « déserts médicaux »

La télémédecine se développe de plus en plus, en France, avec 9,4 millions de téléconsultations en 2021 contre 80 000 en 2019, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. J’ai déjà fait appel à un médecin en ligne, car je vis dans un désert médical, la Seine-et-Marne, et il est souvent impossible de trouver un rendez-vous le jour pendant lequel je tombe malade ! Néanmoins, je ne suis pas fan de la télémédecine, car je pense que cela ne peut rester qu’une consultation superficielle. Cela pourrait changer grâce à une invention destinée à cette pratique de la médecine à distance. Dans les Yvelines, le Dr Pasem Ahmed, chef du service de réanimation de l’hôpital de Rambouillet, a développé une valise médicale nomade qui pourrait révolutionner la prise en charge à distance. Présentation.

Une valise médicale, pensée pour la télémédecine

Pour développer cette invention, le docteur a fondé la start-up Mobility Care, et elle devrait convaincre les soignants, car elle va leur faciliter le travail, et probablement sauver des patients, ou les soulager. Concrètement, cette invention, combine une tablette connectée et divers instruments médicaux, permettant aux professionnels de santé de réaliser des téléconsultations avec un examen complet et fiable des patients, sans quitter leur domicile. À l’intérieur de cette valise unique, se trouve un véritable cabinet médical en miniature : tensiomètre, lecteur de glycémie, électrocardiogramme, analyseur d’urine, et d’autres instruments essentiels pour des examens cardiaques, pulmonaires ou ORL. Le Dr Ahmed explique que cette valise intègre tout ce qu’on trouve dans le cabinet d’un généraliste. Elle est pensée pour permettre à une infirmière de réaliser un examen complet en téléconsultation, agissant comme les yeux et les mains du médecin qui peut suivre l’ensemble à distance.

La fin des « déserts médicaux » ?

Sur cette carte de France, on apprend que pour onze départements, dont le mien, la Seine-et-Marne, il faut 6 ou 7 jours pour obtenir un rendez-vous. Je peux vous assurer que c’est une moyenne très basse, à condition déjà de posséder « un médecin traitant », la plupart ne prenant plus de nouveaux patients. Je me rabats à chaque fois sur un médecin d’urgence, qui ne me connaît pas, et qui change à chaque consultation. L’objectif de la valise médicale est de répondre aux besoins des régions éloignées des centres médicaux et des déserts médicaux. En octobre 2024, le Rotary Club de Rambouillet a financé l’achat d’un exemplaire de la valise pour la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du sud des Yvelines. Bénédicte Fillère, présidente du Rotary de Rambouillet, souligne dans une interview accordée sur Actu.fr, que cet investissement de 10 000 € facilite l’accès aux soins. Particulièrement dans les zones semi-rurales, souvent confrontées à des difficultés de transport et de manque de personnel médical.

Améliorer le service de Santé dans sa globalité

Contrairement aux cabines de téléconsultation, la valise du Dr Ahmed s’appuie sur l’humain : les infirmières jouent un rôle central en assistant le médecin lors des visites à domicile. La valise permet d’éviter de nombreux déplacements inutiles vers les services d’urgence. Par exemple, elle peut permettre à une infirmière d’examiner directement l’état d’un patient âgé ou en situation de soins palliatifs, de diagnostiquer des ulcères ou des escarres. Et ainsi, transmettre les informations nécessaires au médecin pour émettre une ordonnance. Redonner le vrai caractère d’urgence en désencombrant les services d’urgence, voilà une idée géniale.

Devant le manque de médecins, les services d'urgence traitent aujourd'hui plus de bobologies, que de réelles urgences, et cela peut être dramatique pour les patients réellement en situation d'urgence. Dans un avenir proche, le Dr Ahmed souhaite continuer à développer cette valise pour répondre à un éventail plus large de besoins médicaux. De nouveaux modèles devraient inclure des options d'échographie intégrée et une autonomie prolongée de huit heures, permettant une utilisation encore plus polyvalente. Plus d'informations sur le site MobilityCare.