La télémédecine, une solution pour lutter contre les déserts médicaux ?

Dans un récent rapport du Sénat, l’institution française relate une réalité : les déserts médicaux sont devenus légions en France. Ainsi, dans la 7ᵉ puissance économique mondiale, de 9 à 12 % de la population française vit aujourd’hui dans un désert médical. Je vis en Seine-et-Marne, un département de la région parisienne, et pourtant, si proche de Paris, je vis moi-même le calvaire des déserts médicaux. Trouver un médecin traitant devient impossible et obtenir un simple renouvellement de médicaments un parcours du combattant. J’en viens à faire des heures de route pour voir un dentiste qui ne prend pas de dépassements d’honoraires. Se faire soigner devient un luxe que tous ne peuvent se permettre. Je m’interroge sur la télémédecine qui pourrait me permettre des rendez-vous plus rapides lorsque cela est possible. Décryptage.

Pourquoi faire appel à la télémédecine ?

Bien entendu, pour des soins dentaires, la télémédecine est impossible, mais lorsque l’on se sent fatigué, un peu enrhumé ou fiévreux sans symptômes graves, ne serait-ce pas une solution… Dans la pharmacie que je fréquente, il est possible d’obtenir une ordonnance en ligne par un médecin, immédiatement délivrée. Si vous avez déjà rempli votre profil santé avec votre carte vitale, le médecin en ligne peut, par exemple, renouveler votre ordonnance. Si vous avez quelques symptômes grippaux, il peut vous prescrire un traitement. Et, le mieux dans tout cela, que c’est sans rendez-vous. Sur Internet, vous restez bien au chaud sous votre couette, prenez votre PC sur vos genoux, et le médecin « apparaît » dans votre chambre !

Qui peut bénéficier d’une téléconsultation ?

Vous pouvez opter pour une téléconsultation, peu importe votre lieu de résidence (y compris dans les départements et régions d’outre-mer), votre âge ou votre condition médicale. Cela s’applique également à tout médecin, quelle que soit sa spécialité. C’est VOTRE médecin traitant qui détermine, au cas par cas et après avoir discuté avec vous, l’opportunité d’une téléconsultation. Il prend en considération votre aptitude à communiquer à distance et à utiliser les outils numériques. Votre accord est indispensable. Vous et votre médecin pouvez à tout moment interrompre la téléconsultation si elle ne convient plus à votre état de santé, explique le site du service public.

Comment se déroule une consultation de télémédecine ?

Pour consulter un médecin en ligne, rien de bien compliqué. Lors de votre connexion, vous devrez remplir, le plus précisément possible, un questionnaire médical. Après le diagnostic établi, vous aurez la possibilité de choisir parmi plusieurs médicaments aux effets similaires prescrits par le médecin. Mais, vous pourrez aussi choisir de vous faire prescrire les médicaments recommandés par le docteur. C’est un peu comme chez le médecin physique, ne lui avez-vous jamais dit que vous préfériez la boite verte, plutôt que la boîte jaune et bleue ? L’ordonnance vous est envoyée, et est valable dans toutes les pharmacies évidemment. Le prix d’une consultation oscille de 20 à 35 € et vous pouvez rester en contact avec le médecin par message depuis votre compte personnel.

Comment sont traitées les données ?

Pas d’inquiétude de ce côté-là, les téléconsultations sont traitées de manière sécurisée et totalement confidentielle. Vous ne courez aucun risque quant à la fuite de vos données, car les données sont cryptées par des entreprises spécialisées. Assurez-vous également que les professionnels sont tous des experts enregistrés dans l’Union européenne, et habilités à soigner les patients français évidemment. La télémédecine sera probablement, dans quelques mois, la seule médecine à laquelle auront accès de nombreux patients dont je fais partie.

Nous ne sommes pas tous égaux devant les soins médicaux, et pour le moment, la télémédecine reste une alternative sûre à la médecine traditionnelle en cabinet. Néanmoins, et à titre personnel, ma fille a eu affaire à un médecin en ligne pour un gros passage à vide… Il lui a prescrit un arrêt de travail de trois jours en expliquant qu’il n’avait pas la possibilité de faire plus, qu’elle devait consulter un « médecin physique » si une prolongation s’avérait nécessaire. Avez-vous déjà utilisé la télémédecine ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .