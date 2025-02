Displace, l’invention d’une télévision sans fil qui se « colle » au mur avec des ventouses

L’édition 2025 du salon Consumer Electronics Show, qui s’est déroulée à Las Vegas, en janvier dernier a été marquée par l’exposition d’un téléviseur innovant. Baptisé Displace TV, celui-ci ambitionne de révolutionner la façon dont on profite de nos contenus favoris. À première vue, l’appareil ressemble à n’importe quelle TV à écran plat avec ses pieds qui permettent de le poser sur un comptoir ou une table. Cependant, il propose un système de montage mural unique. D’après son fabricant, le Displace TV peut être fixé à n’importe quel mur sans avoir besoin de support de montage. Au lieu de cela, il utilise un système de ventouse motorisé qui permet un montage rapide, soit en seulement 10 secondes.

Un téléviseur à écran plat sans fil

Ce qui est également intéressant, c’est qu’aucun outil n’est nécessaire pour installer le Displace TV au mur. Cela signifie que cette opération peut être réalisée par un utilisateur lambda. Outre son système de montage innovant, le panneau OLED se distingue par sa conception sans fil. En effet, son fabricant l’a équipé d’une batterie lithium-ion intégrée qui offre plusieurs dizaines d’heures d’autonomie. Le produit se décline en deux versions : Basic et Pro. Les deux modèles sont disponibles en 27 pouces et 55 pouces. Les versions Pro sont équipées d’une batterie interne de 10 000 mAh qui offre entre 40 et 60 heures d’autonomie par charge.

Intelligent et pratique

Par ailleurs, les modèles Pro sont équipés d’une barre de son qui, en plus de fournir une meilleure qualité audio, intègre une batterie. D’après le fabricant, cet accumulateur supplémentaire ajoute 150 heures d’autonomie en plus. Par ailleurs, en plus du fait qu’il n’a besoin ni de supports ni de câble, le Displace TV impressionne par sa praticité et ses fonctionnalités aussi intéressantes les unes que les autres. Animé par le système d’exploitation maison Displace OS, il dispose d’une intelligence artificielle qui permet de le contrôler par le biais de commandes vocales ou par les gestes. La marque a aussi prévu une commande multitouch qui fait office d’écran secondaire.

Prix et disponibilité

Grâce à sa taille et la qualité de son affichage, le Displace TV n’est pas seulement conçu pour le divertissement. Il peut également servir de poste de travail. Pour cela, on n’a qu’à y connecter une souris sans fil et un clavier sans fil. Les Displace Basic sont équipés d’un processeur quad-core Intel N-100 associé à 16 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. De leur côté, les Displace Pro sont animés par un processeur octa-core Intel N-300 avec 32 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Tous les modèles sont disponibles en précommande sur le site web de l’entreprise pour une livraison à compter du 28 mars 2025. Le Displace TV Basic de 27 pouces coûte 2 499 dollars (~2400 €), contre 3 499 dollars (~3370 €) pour le Displace TV Basic de 55 pouces. Le Displace TV Pro de 27 pouces est facturé 4 999 dollars (~4 800 €), alors que pour le Displace TB Pro de 55 pouces, la marque a prévu un prix de vente unitaire de 5 999 dollars (~5 780 €). Plus d’infos : displace.tv. Allez-vous craquer pour cette innovation en matière de télévision ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .