Logitech Lift, une souris ergonomique et écologique avec des pièces en plastique recyclé

Lorsque l’on travaille sur écran à longueur d’année, comme c’est notre cas, pour vous divertir, ou vous informer, nous passons de longues heures à driver une souris d’ordinateur. Après avoir lu cette étude, parue sur le site des journées prévention Santé Publique sur les souris ergonomiques, nous nous sommes interrogés sur le bien-fondé d’acheter une souris ergonomique. Nous avons, par choix personnel, opté pour la souris ergonomique Logitech Lift, et de couleur rose, pour éviter les vols intrafamiliaux. Un peu sceptiques quant à la facilité d’utilisation, et à la manipulation de cette étrange souris, nous avons testé pendant plusieurs semaines, pour vous donner notre ressenti. Et, finalement, nous ne regrettons pas notre achat de cette souris ergonomique actuellement en promotion au prix de 59,35 € au lieu de 79,99 € (-26 %) qui existe pour droitier, comme pour gaucher. Voici notre retour d’expérience.

Présentation de la souris ergonomique Logitech Lift Bluetooth

La souris verticale Logitech Lift, propose une prise en main agréable et un repose-pouce pour une journée tout en confort. Sa forme verticale à 57° favorise une sensation de relaxation pour les poignets et encourage une posture naturelle de l’avant-bras, assurant ainsi confort et productivité tout au long de la journée. Tous les boutons sont personnalisables et elle vous procure des clics ultra-silencieux. La souris verticale Logitech Lift est ergonomiquement certifiée, résultat d’une conception, d’un développement, de tests et d’une approbation répondant aux normes strictes établies par des ergonomes renommés.

Plusieurs choix de connexions sont possibles comme via Bluetooth, Low Energy ou Logi Bolt USB. Cela lui permet une meilleure compatibilité avec Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS ou Linux. Quant à la pile incluse, elle est donnée pour une durée de deux ans, ce qui nous laisse le temps de voir venir. Enfin, soulignons également l’engagement environnemental avec des pièces en plastique de la souris Lift contenant du plastique post-consommation certifié recyclé (Graphite : 70 %, Off-White et Rose : 54 %) et sa certification neutre en carbone.

Ce que nous aimons avec la souris ergonomique

Contrairement à ce que nous pensions avant de l’utiliser, la prise en main est facile et naturelle. Elle « s’empoigne » facilement et est parfaitement adaptée au positionnement de notre main droite pour le coup. La couleur rose que nous avons choisie, est un détail, mais elle apporte une petite touche colorée à notre environnement de travail, et c’est assez appréciable, même si cela reste très subjectif. Au niveau des touches et de la molette de défilement, cela ne change pas énormément par rapport à une souris « à plat ».

La vitesse d’exécution est parfaite, et elle répond à la moindre sollicitation. Nous ne prenions pas réellement de risque en choisissant la marque Logitech, que nous considérons comme l’une des meilleures et des plus accessibles du marché d’accessoires informatiques. Quant au branchement, nous avons choisi le branchement sur port USB-C via un hub pour ne pas condamner un port de l’ordinateur. Vous l’aurez compris, nos doutes quant à l’utilisation d’une souris ergonomique se sont envolés, et nous ne pourrions désormais plus nous en passer, sauf pour quelques jours peut-être !

Ce qui nous déplait avec la souris ergonomique Lift par Logitech

En réalité, rien ne nous déplait puisque nous l’avons choisi en ayant consulté les différentes caractéristiques techniques. En revanche, il nous manquerait quelques éléments pour améliorer le produit. Par exemple, la souris fonctionne à pile, et aucun voyant n’indique en surface si celle-ci est allumée ou éteinte. Il faut donc penser à la retourner, la diode se trouve dessous et il nous arrive souvent de la laisser allumer. Nous avons cependant résolu le problème avec une pile rechargeable, et une seconde, chargée, en cas de panne, et pour éviter le gaspillage de piles non rechargeables.

Enfin, le dernier petit bémol concerne le bruit de la souris sur le bureau. Par ailleurs, nous n’utilisions pas de tapis de souris avec la précédente, mais avec celle-ci, nous avons dû en installer un, pour un glissement tout en souplesse. Êtes-vous déjà utilisateur d’une souris ergonomique ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Ce test n’est pas sponsorisé par la marque Logitech, mais relève du libre choix de l’auteure, et d’un achat personnel.

