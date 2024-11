Furax installe des grilles anti rongeurs qui empêchent le plastique de partir dans les océans

En 2023, je vous présentais dans cet article l’entreprise FURAX Dératisation, spécialisée dans la dératisation, fondée par Jérôme Guillemin. Pour rappel, le fondateur, sensible à la biodiversité et à l’impact humain sur celle-ci, rêvait de créer une entreprise alignée sur ses valeurs. Après une carrière dans diverses sociétés, il avait décidé de se lancer dans la dératisation, conscient que les rongeurs classés « nuisibles » posent de sérieux problèmes aux collectivités, aux agriculteurs et aux particuliers souvent démunis face à ces invasions. Aujourd’hui, Jérôme Guillemin revient avec une innovation qui, cette fois-ci, entend protéger les réseaux et les océans : des grilles anti-rongeurs qui vont les empêcher de rejoindre ces lieux et de les polluer. Découverte.

Des grilles anti-rongeurs pour protéger les réseaux et les océans

FURAX Dératisation ne se contente pas de lutter contre les invasions de rongeurs qui nous pourrissent la vie. L’entreprise et son fondateur recherchent aussi l’innovation. Pour cette année, elle se traduit par l’installation de grilles anti-rongeurs sur les réseaux d’eaux pluviales. En effet, les rats qui filent dans les égouts, c’est bien connu, sont l’assurance d’un déplacement des populations de nuisibles. En les empêchant de s’y introduire, on limite leur impact sur leurs déplacements. Ainsi, au-delà de leur rôle premier, les empêcher de pénétrer dans les infrastructures, les grilles les empêchent aussi de gagner l’océan ou les cours d’eau.

Des grilles qui retiennent les déchets plastiques

Sur certaines plages de France, les rats prolifèrent, déposés après un long voyage dans les canalisations. Avec ces grilles écologiques et faciles d’entretien, FURAX Dératisation contribue à réduire la propagation des déchets plastiques puisque ceux-ci se retrouvent également bloqués à l’entrée des canalisations. Les risques sanitaires sont par ailleurs écartés, puisque les rats ne peuvent plus atteindre les cours d’eau ou les océans. Cette double fonction en fait une solution d’avenir, particulièrement adaptée aux zones urbaines où les réseaux de pluviales jouent un rôle essentiel dans la gestion des eaux usées.

Une méthode complète et durable pour une dératisation efficace

FURAX ne se limite pas à l’installation de dispositifs. L’entreprise propose des prestations sur mesure grâce à des méthodes variées et complémentaires. Ainsi, avant toute intervention, Jérôme Guillemin réalise un audit complet avec un diagnostic précis de chaque bâtiment. Un bilan qui permet aussi de comprendre la raison de l’installation des rongeurs (déchets, restes alimentaires, etc.). De plus, l’entreprise met en place un #Proofing de haute qualité avec des matériaux durables pour sécuriser les bâtiments et les réseaux, empêchant ainsi toute nouvelle intrusion des rongeurs. Enfin, FURAX Dératisation utilise des techniques respectueuses de l’environnement : le furetage, la détection canine et le piégeage nocturne. Et, bien entendu, en fin d’intervention, elle fournit un rapport détaillé sur l’origine de l’infestation et les mesures prises pour la résoudre durablement.

FURAX Dératisation intervient partout en France !

Les interventions de FURAX s'étendent sur tout le territoire, comme en témoigne une récente opération dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux. En 17 jours, l'entreprise a mis fin à une infestation généralisée grâce à ses grilles anti-rongeurs et à ses méthodes sur mesure. De plus, l'entreprise s'associe et conseille régulièrement d'autres entreprises comme DeraTyBreizh, une entreprise de dératisation en Bretagne. Pour en savoir plus, ou faire appel à l'entreprise, rendez-vous sur le site officiel : furax-deratisation.fr.