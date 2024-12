D’après une étude très sérieuse, des rats « Jedi » peuvent déplacer des objets à distance

Les scientifiques ont toujours considéré les vocalisations ultrasoniques (VUL) des souris et des rats comme de simples appels d’accouplement. Cependant, à en croire un nouveau postulat, ces signaux sonores pourraient conférer à ces petits rongeurs des capacités sensorielles comparables à celles des Jedi dans la franchise Star Wars. Cette hypothèse, pour le moins inattendue, a été formulée par une équipe de recherche. Elle est composée d’Eduardo Mercado III, psychologue à l’Université d’État de New York à Buffalo, et de Jessica Zhuo, étudiante en neurosciences à l’Université Harvard. Dans une étude récemment publiée dans la revue Neuroscience & Biobehavioral Reviews, le duo avance avoir découvert chez les rats un comportement différent de celui d’autres animaux qui sont également capables d’émettre des VUL.

Des signaux sonores inaudibles

En effet, les souris et les rats produisent des sortes de cris allant de 20 kHz à 100 kHz. Compte tenu de cette plage de fréquences élevée, leurs vocalisations ultrasoniques se situent au-dessus du niveau de la perception humaine. Les auteurs de l’article ont constaté que, contrairement à d’autres espèces animales qui utilisent ces signaux uniquement pour la parade nuptiale, les rongeurs faisaient en plus une action inhabituelle : ils s’arrêtaient pour renifler l’air après avoir émis des VUL. Eduardo Mercado III et Jessica Zhuo pensent que ce geste pourrait permettre aux deux animaux de déplacer des particules dans l’air, et ainsi d’améliorer leur odorat.

Manipuler la matière sans faire de mouvement

Pour justifier leur idée, les deux chercheurs ont étudié de près la façon dont les rongeurs se comportent lorsqu’ils émettent des vocalisations ultrasoniques. Comme si cela ne suffisait pas, ils se sont intéressés aux effets de ces dernières ainsi qu’à des mécanismes biologiques similaires chez d’autres espèces. Il faut savoir que les vibrations par ultrasons permettent de manipuler la matière de différentes manières. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elles sont utilisées dans les appareils thérapeutiques destinés au massage corporel ou encore dans les dispositifs de réduction du bruit dans les usines.

Mieux réagir aux évènements

L’étude suggère ainsi qu’à travers ses VUL, le rat améliore son sens de l’odorat. Concrètement, les deux spécialistes pensent que via ce mécanisme, l’animal est en mesure de regrouper des particules, telles que les phéromones, pour lui donner la possibilité de mieux réagir aux évènements. En déplaçant la matière, le rongeur serait en effet capable de faire la distinction entre partenaires, amis et menaces potentielles. Il est important de souligner que cette étude est en attente de validation par des pairs.

Autant dire que l’hypothèse proposée nécessite encore des vérifications approfondies avant de pouvoir être confirmée. Quoi qu’il en soit, cette découverte pourrait nous aider, comme l’a écrit Eduardo Mercado III, à mieux comprendre comment « les nanoparticules pourraient être manipulées par le son pour des utilisations complexes ». Plus d’infos : sciencedirect.com. Selon vous, le rat aurait-il un tel superpouvoir comme ces chercheurs le prétendent ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .