Comment se débarrasser définitivement des souris et des rats dans la maison ?

Il y a des matins moins agréables que d’autres ! Les miens sont ceux choisis par mon chat pour me rapporter une souris vivante, qui traverse la cuisine à toute vitesse, car cet imbécile de matou l’aura lâchée ! Il paraît que c’est un cadeau de sa part… Tu parles d’un cadeau le matin au réveil : un nuisible, quoi ! Par ailleurs, je vis dans une maison entourée de champs, alors les mulots, les souris et parfois les rats des champs, je n’ai d’autre choix que de vivre avec. Je ne les déteste pas, mais je préfère qu’ils restent à l’extérieur, même s’il arrive, en hiver, que ces petits rongeurs viennent s’installer dans l’appentis pour se mettre au chaud. Si vous aussi vous découvrez que des souris ou des rats ont investi les lieux, je vous explique comment vous en débarrasser. C’est parti.

Solution n° 1 : la mort-aux-rats !

Attention, c’est évidemment la solution la plus radicale, et par ailleurs la plus dangereuse si vous possédez des animaux (chats, chiens). Le poison n’est pas sélectif, et peut donc tuer sans discernement un rat, une souris, un chien, un chat, voire empoisonner très gravement un enfant et même un adulte ! Ce poison se présente sous la forme de grains de blés roses, contenant un anticoagulant, une substance qui empêche le sang de coaguler correctement. L’anticoagulant le plus courant dans la mort-aux-rats est la warfarine ou des produits similaires. Lorsqu’un rat consomme de la mort-aux-rats, l’anticoagulant agit lentement en provoquant des saignements internes, menant à la mort après plusieurs jours. On trouve ce poison en magasin de bricolage, mais je ne l’ai jamais utilisé, trop violent pour moi ! Vous trouverez de la mort-aux-rats sur Amazon, Castorama ou encore Cdiscount.

Solution n° 2 : le piège à ultrasons

Un piège à ultrasons pour souris et rats fonctionne en émettant des sons à très haute fréquence, que les humains ne peuvent pas entendre, mais qui sont très désagréables pour les rongeurs. Ces sons, appelés ultrasons, perturbent les souris et les rats en leur créant une sensation inconfortable ou stressante, ce qui les pousse à éviter la zone dans laquelle le piège est installé. Le piège se branche sur une prise électrique ou fonctionne avec des piles, et il envoie en continu ces ultrasons dans l’environnement. Comme les rongeurs dépendent beaucoup de leur audition pour détecter les dangers et se repérer, ce bruit constant les incite à quitter la pièce ou la maison pour chercher un endroit plus calme. Personnellement, je ne peux pas utiliser ce type de piège. En effet, mes chiens y sont très sensibles et tremblent de tous leurs membres dès qu’un dispositif ultrason est activé. Je le déconseille si vous possédez des chiens, ils pourraient être perturbés. Vous trouverez les pièges à ultrasons sur Amazon, Castorama ou Cdiscount.

Solution n° 3 : la fameuse tapette à souris

Cette seconde solution est également plutôt radicale et assez efficace si vous avez identifié le passage des rongeurs ! La tapette est une planche de bois sur laquelle se trouve un système de piège à mâchoires et un petit compartiment pour déposer l’appât. Lorsque le rongeur, attiré par l’appât, passe sur une petite planche, celle-ci déclenche le mécanisme et le piège vient l’emprisonner par la tête. Il faut avoir le cœur bien accroché pour retirer le cadavre du rongeur piégé, néanmoins ce sont les pièges les moins chers et les plus utilisés. Par ailleurs, ils ne présentent pas énormément de risques pour les animaux domestiques, bien qu’ils puissent, malgré tout, s’y coincer une patte, s’ils convoitent l’appât et notamment le fromage, laissé pour les rongeurs ! Vous trouverez des tapettes à souris sur Amazon, Castorama ou Cdiscount.

Solution n° 4 : le piège à souris « vivantes »

C’est probablement mon préféré, car même si les rongeurs sont des nuisibles, ils font partie de notre écosystème et je préfère les éloigner de chez moi, plutôt que de les tuer. Le piège à trappe, c’est son nom, est un piège dans lequel le rongeur va se retrouver emprisonné dans une cage, mais ne sera pas tué. Lorsqu’il pénètre dans la cage, son passage déclenche la fermeture de la porte et il reste prisonnier, mais vivant !

Il suffit ensuite de prendre la cage et d’aller libérer le petit opportuniste dans un champ plus éloigné de votre domicile. Vous trouverez ce type de piège appelé trappe sur Amazon, Castorama ou Cdiscount. Et vous ? Connaissez-vous d’autres manières de piéger les petits rongeurs qui investissent votre maison pendant l’hiver ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

