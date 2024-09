TRAP-tronic, l’invention d’un piège sélectif intelligent pour capturer les chats errants

Dans toutes les villes et les villages de France se trouvent des chats errants, généralement non stérilisés, qui sont eux-mêmes nés de chats errants, et qui se reproduisent. L’estimation du nombre de chats errants serait, en France, de 11 millions selon ce rapport de One-Voice. Le problème de ces chats sans maîtres, étant qu’ils se reproduisent à grande vitesse, une chatte peut donner naissance à six chatons par an… Les chatonnes deviennent mères à leur tour, etc. Ainsi, en sept ans, si rien n’est fait, le nombre d’individus peut atteindre 10 000 chats, selon ce même rapport ! Les associations animalières débordent, tentent tant bien que mal de trapper, de stériliser puis de relâcher les chats errants, mais c’est une chaîne sans fin. En Alsace, les cages de trappe sont « intelligentes » grâce à l’invention de Jean-Claude Deschamps, co-fondateur de l’association « L’École du Chat Libre ». L’idée étant de trapper les chats, à distance, grâce à une cage télécommandée. Présentation.

Un piège conçu pour capturer uniquement les chats errants

Pour avoir déjà réalisé ce genre d’opération dans ma commune, je résumerai la situation par chance et patience ! Chance, car il faut en avoir pour que les chats errants, souvent sauvages, entrent dans la cage, cela peut parfois prendre des jours, voire échouer ! Patience, car il faut rester à proximité de la cage, et attendre qu’un chat daigne y entrer ! Les résultats peuvent décourager les plus volontaires, et il arrive aussi que l’on trappe des chats domestiques, qui portent un collier, ont un maître, une puce ICAD… Et, on doit tout recommencer !

L’invention de Jean-Claude Deschamps

L’homme de 68 ans, vit en Alsace, à Sessenheim, et est le co-fondateur de l’association « L’École du chat libre », en 1997. Avec les cinquante membres bénévoles, ils ont trappé et stérilisé plus de 3 300 chats depuis la création de l’association. L’invention a été créée pour répondre à un véritable besoin, que toutes les associations connaissent : éviter les erreurs de capture de chats errants. Le piège inventé a déjà convaincu d’autres associations, et notamment la SPA ! Une belle récompense pour l’inventeur qui a déjà consacré près de 30 ans de sa vie, à la protection des félins. La cage est, en réalité, télécommandée, ce qui permet de ne pas capturer d’autres animaux que des chats.

Comment fonctionne la cage télécommandée ?

Attirés par la nourriture, de nombreux animaux peuvent se faire piéger, ce qui oblige les bénévoles à les libérer, et à remettre la cage en ordre pour une prochaine capture. La cage télécommandée, munie d’une caméra, et reliée à une application, permet au bénévole d’identifier à distance, l’animal pris au piège… Et, elle assure aussi de cibler uniquement certains chats. Si l’animal piégé n’est pas un chat, la cage peut être ouverte à distance pour le libérer. Et, à l’inverse, si l’animal piégé est bien un chat errant, la fermeture se fait aussi à distance, et n’effraie plus le chat. Les cages sont en vente sur la page Facebook de l’association, mais elles sont exclusivement réservées aux associations. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .