Des rongeurs dans le composteur, pourquoi vous ne devriez pas vous inquiéter ?

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la loi AGEC (Anti-Gaspillage Économie Circulaire), nous sommes nombreux à composter nos biodéchets. Parmi les solutions les plus utilisées par les particuliers se trouve le compostage au jardin. Dans cet article, je vous expliquais que le composteur possédait quelques inconvénients à connaître avant de se lancer dans l’aventure du compostage. Parmi ces derniers, je citais l’arrivée de nuisibles, ou de ravageurs comme les rats et les souris. J’aimerais revenir sur la présence de ces rongeurs, qui selon Cyril Brunel, chargé de mission Prévention des déchets et maître composteur du Valtom ne serait pas la faute du composteur. Dans une interview accordée à France 3 Régions, il revient sur cet inconvénient, qui serait, selon lui, une idée reçue. Décryptage.

Le composteur de jardin attire-t-il réellement les rongeurs ?

Avec un composteur de jardin, vous procurez aux rongeurs le gîte et le couvert. En effet, ces derniers peuvent venir se restaurer à outrance, et s’abriter de la pluie, des prédateurs, ou de la chaleur ! Pourquoi ne profiteraient-ils pas de cette aubaine ? Pour Cyril Brunel, si vous trouvez une souris ou un rat dans votre bac, il n’y a pas lieu de paniquer ! Mais, il explique aussi, et surtout, que ce n’est pas le composteur qui a provoqué l’arrivée des rongeurs. En réalité, ils étaient installés avant sa mise en place, et profitent simplement de cette nouvelle opportunité de nourriture à volonté ! De petits animaux craintifs, qui ont donc aussi le droit de profiter de vos déchets !

La viande et le poisson attireraient les rongeurs dans le composteur ?

Là encore, ce serait une idée reçue, car les rongeurs sont des animaux omnivores, qui ont une forte appétence pour les végétaux, les fruits secs, etc. Vous avez déjà vu un écureuil ou un mulot mangé un cadavre d’animaux, vous ? Si vous vivez à la campagne, comme c’est mon cas, les petits mulots, campagnols et mulots pullulent, je peux en attester au regard du nombre que ramène mon « aCHATssin de matou » ! Le fait de concentrer de la nourriture, et peu importe sa nature, attire les rongeurs, qui trouvent un repas. Et, si ces petits animaux viennent dans le composteur, c’est aussi parce que leurs habitats peuvent avoir été détruits par l’urbanisation ou que leurs prédateurs naturels ne soient plus assez nombreux.

Comment éviter l’arrivée de ces opportunistes du composteur ?

Pour Cyril Brunel, il n’y a pas de secret : le tas de compost, il faut s’en occuper ! «Si on fait bien son mélange, quand vous mélangez bien et brassez le compost, ils seront dérangés », explique-t-il. Dans les faits, si vous mélangez et aérez très régulièrement votre tas de compost, les rongeurs seront dérangés, et finiront par fuir vers d’autres lieux plus calmes ! Est-il besoin de vous rappeler qu’il faut éviter d’utiliser des raticides comme la mort-aux-rats ! Efficaces certes, mais dangereux pour les autres animaux, de même que pour vos chiens ou vos chats qui pourraient le manger et en mourir. Et, vous ? Avez-déjà noté la présence de rongeurs dans votre tas de compost ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .