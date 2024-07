Quel est le meilleur composteur pour recycler ses biodéchets en 2024 ?

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, toutes les communes sont censées proposer une solution de récupération des biodéchets, pour être en conformité avec la loi AGEC. Certaines communes ont choisi d’installer des bornes d’apport volontaires, qui sont, selon moi, la meilleure option. D’autres préfèrent distribuer des composteurs de jardin, des lombricomposteurs, ou des Bokashi. Ces trois manières de composter les biodéchets sont différentes et ne fournissent pas le même « produit fini », à savoir, le compost. En sachant que les déchets alimentaires représentent 1/3 du volume de notre poubelle, il y a de quoi produire du biogaz, ou fabriquer du compost pour le jardin. Mais, quelles sont les différentes solutions pour un compostage réussi ? Je vous explique tout immédiatement.

Comment choisir le « bon » composteur ?

Il n’est pas toujours évident de choisir le composteur adéquat, et bien sûr, ce choix va dépendre de votre logement. Et, il dépendra aussi de vos besoins. De toute évidence, si vous vivez en appartement, il vous sera impossible de choisir le composteur de jardin. Et, si vous êtes en maison, il n’est pas toujours la meilleure solution, tout dépendra de vos besoins en compost. Alors, composteur en bac, composteur rotatif, lombricomposteur ou Bokashi ?

Le composteur en bac ou de jardin

C’est le plus connu, et le plus courant aussi. Si vous produisez beaucoup de biodéchets, et que vous savez que faire du compost produit, c’est le composteur idéal. Néanmoins, il implique un entretien très régulier, un emplacement mi-ombre, mi-soleil, et une surveillance générale. En effet, il ne suffit pas d’entasser les déchets et de patienter. Le compost doit être mélangé, aéré et équilibré. Le compost s’obtient en 6 à 9 mois et s’utilise, en général, comme paillage pour le potager ou pour les plantes. Vous trouverez des composteurs de jardin sur Amazon, Castorama ou Cdiscount.

Le composteur rotatif

Ce type de composteur fonctionne exactement sur le même principe que le premier présenté. Sa différence étant qu’il se présente sous la forme d’une cuve fermée, qui n’est donc pas en contact avec le sol. Vous l’aurez deviné, ce type de composteur ne nécessite pas d’être posé sur la terre, et peut s’installer sur une terrasse ou sur un balcon. Le processus de compostage est facilité par une cuve rotative qu’il suffit de tourner à chaque ajout de matière. Le compost frais s’obtient en six semaines, pour un paillage de sol nu, par exemple. Pour un compost à utiliser pour vos plantes, il faudra patienter de 3 à 5 mois. Vous trouverez des composteurs rotatifs sur Amazon, Castorama ou Cdiscount.

Le Bokashi

Le Bokashi est une technique japonaise ancestrale, que l’on peut traduire par « composteur de cuisine ». C’est le composteur d’appartement par excellence qui fonctionne grâce à l’ajout d’une poudre appelée son de blé ensemencée avec des micro-organismes. Ces derniers se développent au contact des déchets, et produisent un « jus » qui est un puissant engrais, à diluer avec de l’eau. Les déchets organiques, eux, peuvent être utilisés en compost, après trois semaines environ. Si vous ne les utilisez pas, ils peuvent aussi être enfouis dans le sol pour l’enrichir. En revanche, vous n’obtiendrez jamais un compost mature pour le jardin avec un Bokashi. Vous trouverez des Bokashi sur Amazon, Castorama ou Cdiscount.

Le lombricomposteur

Celui est mon préféré, et je pense que d’ici à la fin de l’année, j’adopterai une armée de lombrics, et un lombricomposteur ! L’avantage de ce composteur étant d’être sans odeur, et avec un entretien réduit. Il fonctionne grâce à des vers de terres rouges, appelées lombrics qui vont digérer vos biodéchets, petits morceaux de cartons, coquilles d’œufs, etc. Néanmoins, il faudra veiller à suivre les recommandations comme de ne pas y mettre de poireaux, d’oignons ou d’agrumes, des aliments mortels pour les vers de terre. Avec un lombricomposteur, vous obtenez un compost prêt à l’emploi en 4 à 5 mois. Vous trouverez des lombricomposteurs sur Amazon ou Cdiscount. Et, vous ? Quel est votre composteur préféré ? De plus, nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

