L’œuf est un aliment que nous consommons en grande quantité ! Dur, à la coque, mollet, au plat, en omelettes, dans les pâtisseries, l’œuf est un aliment polyvalent, et qui plus est, riche en protéine. Selon France Agrimer, nous consommons 229 œufs par an et par habitant, soit 14,2 kilos d’œufs ! Mais, que faites-vous de vos coquilles ? Comme la plupart des consommateurs, vous les jetez à la poubelle, dans votre compost, ou dans votre déshydrateur à biodéchets. Pourtant, ces coquilles d’œufs, riches en calcium, cachent des pouvoirs insoupçonnés pour votre potager, ou pour vos massifs fleuris. Mais, alors, comment réutiliser les coquilles d’œufs ? Je vais tout vous expliquer. C’est parti.

L’œuf repousse les nuisibles !

Une coquille d’œuf cassée devient piquante et coupante, vous avez peut-être déjà testé cette propriété de la coquille ! Et, certains nuisibles seront empêchés d’atteindre vos salades grâce à ces dernières. Les nuisibles en question, ce sont les limaces et les escargots qui détestent se mouvoir sur une matière rugueuse, voire blessante pour eux. Rien de compliqué pour mettre en place, cette astuce, puisqu’il suffit de concasser les coquilles d’œufs, puis de les répandre autour de votre potager, ou entre chaque rang de légumes. Le tapis de coquilles d’œufs devra être renouvelé après chaque forte pluie, car elles entreront dans le sol.

L’œuf, un amendement formidable pour vos sols !

Si les coquilles d’œufs que vous avez dispersées pour repousser les limaces pénètrent dans vos sols, ce n’est pas grave. Bien au contraire, cela va apporter des nutriments essentiels à votre sol. La coquille est constituée de calcium, un minéral indispensable pour les végétaux. Elle contient également du magnésium ou du potassium, deux autres nutriments qu’il serait dommage de ne pas donner à vos plantations. Pour amender votre sol avec des coquilles d’œufs, vous devrez finement le broyer, à la main, mais avec des gants de préférence, puis directement les mélanger à la terre de votre potager, ou de votre massif fleuri. Ces coquilles sont, par exemple, magiques pour les hortensias ou les citronniers.

Un formidable allié du tas de compost !

Si vous disposez d’un bac de compostage, et que vous utilisez le compost, alors les coquilles d’œufs devraient vous aider à maintenir son équilibre. Pourquoi ? Eh bien, comme pour l’amendement des sols, le calcium qu’il contient, va, équilibrer le compost au niveau du rapport azote-oxygène. Le compost obtenu sera plus riche, et, par conséquent, plus fertile. De plus, la coquille d’œuf est une matière sèche, essentielle pour obtenir un compost de qualité. Pour ajouter les coquilles d’œufs dans votre composteur, écrasez-les puis ajoutez-les en brassant votre tas de compost.

Un engrais liquide pour vos plantes

Cette dernière astuce nécessite un peu plus de préparation que les trois précédentes, et deviendra un apport pour vos plantes d’intérieur. Toujours grâce au calcium qu’elle contient, la coquille d’œufs peut devenir un engrais liquide naturel pour renforcer vos plantes vertes. Vous pouvez, bien entendu, utiliser cet engrais liquide sur la totalité de vos végétaux, au potager, comme dans vos massifs fleuris. Pour fabriquer votre engrais liquide, faites bouillir des coquilles écrasées dans de l’eau pendant 10 minutes, puis laissez refroidir et infuser durant une nuit. Filtrez ensuite les coquilles qui iront dans le compost, et arrosez vos plantes avec ce jus une fois par semaine. Et, vous ? Connaissez-vous d’autres utilisations de la coquille d’œuf ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .