Pourquoi mettre des coquilles d’œufs au pied des plants de tomates ?

Vous n’avez pas encore planté vos pieds de tomates, à cause de la météo calamiteuse que nous avons subi ces dernières semaines ? Je suis dans ce cas aussi… Il a tellement plu que les limaces ont littéralement envahi mon potager. Alors, j’ai cherché un moyen de booster mes plants de tomates, afin de profiter de fruits dans quelques semaines, même si je pense que cela va être compliqué… Sur la toile, j’ai trouvé une méthode originale qui, selon ceux qui l’ont essayé, fonctionne à merveille. Cette méthode se pratique grâce à un simple œuf de poule, et c’est assez étrange. Pourquoi l’œuf peut-il être un booster d’énergie ? Et, quels bienfaits apporte-t-il à la plante ? Je vais tout vous expliquer.

Un œuf pour engrais, vraiment ?

Si vous avez à votre disposition des œufs invendus, périmés, ou même cassés par vos poules, ne les jetez plus. Gardez-en quelques-uns pour vos plants de tomates. Une méthode qui n’est pas nouvelle puisque les œufs sont utilisés depuis des millénaires. Ainsi, dans certaines régions de la Chine antique, des œufs étaient parfois enterrés dans les champs comme offrande aux divinités de la terre et pour fertiliser le sol. Les Amérindiens, eux, les enterraient pour apporter des nutriments au sol, et bénir leurs cultures. Enfin, la coquille d’œuf est connue pour être un formidable barrage contre les escargots et contre les limaces.

L’œuf revient en force en permaculture

En ajoutant des œufs au pied des plants de tomates, il semblerait que cela leur confère une plus grande robustesse, que les tiges soient plus épaisses et les feuilles plus vertes. Quant à la production de fruits, et c’est bien là le plus important : elle serait aussi plus abondante ! Est-il besoin de rappeler que l’œuf que nous mangeons est un aliment bon pour la santé, bourré de protéines, du calcium, du fer, un combo de vitamines A, D, E, K et B (B2, B5, B6, B12, Folate) ? Eh bien, pour le pied de tomate, c’est la même histoire. Mais, c’est encore plus nutritif, car la coquille va apporter un surplus de calcium, qui empêchera certaines maladies sur le pied, comme la pourriture apicale, par exemple.

Comment planter des œufs ?

Alors, non, je n’ai pas perdu la tête en vous conseillant de planter des œufs, rassurez-vous. La technique est très simple puisqu’il suffit de disposer un œuf entier au fond du trou, sans le casser, puis de planter votre pied de tomate ! Deux écoles ensuite quant à l’œuf. Certains le « plantent » entier, sans modifier quoi que ce soit, et d’autres percent un petit trou sur le haut de la coquille, pour libérer plus rapidement les nutriments. Mettez donc l’œuf au fond du trou, puis recouvrez-le d’une fine couche de terre, avant de planter votre pied de tomate. Par la suite, arrosez normalement vos pieds de tomate, l’œuf va doucement libérer les nutriments qu’il contient jusqu’à se désintégrer.

Normalement, lorsque l’œuf sera décomposé, vous aurez dégusté de belles tomates juteuses et savoureuses… Verdict pour ma part, dans quelques semaines, je l’espère en tout cas ! Et, vous ? Avez-vous déjà testé cette méthode et a-t-elle porté ses fruits ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .