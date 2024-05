ECOLO5 : une plaque potagère pour économiser 40 % d’eau et protéger les tomates contre le mildiou

Que ferez-vous lors de votre prochain weekend ? Peut-être avez-vous prévu de vous occuper de votre potager ? Eh oui, ça y’est, vous avez le feu vert de Dame Nature pour planter vos légumes puisque les Saints de Glace sont désormais derrière nous ! Vous allez donc acheter vos plants de tomates, et les planter pour obtenir de beaux fruits dès le début de l’été ! C’est une bonne idée, mais peut-être devriez-vous aussi vous équiper de l’invention de Jean-François Poussin ? Vous ignorez ce qu’est le concept Ecolo5, pas de problème, je vais pouvoir vous en parler, puisque je l’ai moi-même, testé. C’est parti.

Une protection contre le mildiou

Ecolo5 a été conçu pour économiser l’eau et protéger efficacement les cultures contre l’excès d’eau et les maladies. Avec le temps pluvieux de cette année, Ecolo5 est idéal et très efficace, car la plaque sèche rapidement avec le vent, même par temps couvert. Aucune humidité ne remontera dans vos tomates.

Mon expérience avec les plaques Ecolo5

Je vais tout de même vous parler de mon retour d’expérience, même si les limaces m’ont donné du fil à retordre ! Cependant, je vous rassure, ce ne sont pas les plaques Ecolo5 qui sont en cause, elles n’ont pas bougé, résisté aux très fortes pluies, et aux vents subis ces dernières semaines. Bien en place, elles attendent patiemment nos nouveaux pieds de tomates, qui sont en croissance, sous serre, et qui seront plantés dans quelques jours. L’installation s’est réalisée en un tournemain, et les plants de tomates seront, cette année, espacés correctement, nous facilitant une potentielle récolte.

Avant de repiquer les nouveaux pieds, je vais peut-être investir dans du gros sel pour faire un barrage à limace, tout autour de mes plaques Ecolo5. En revanche, j’ai pu vérifier l’un des arguments présentés par le site : pas de mauvaises herbes ! En effet, aucune adventice, malgré l’alternance pluie/soleil, n’est venue pousser entre les plaques Ecolo5. Pour le reste, je vous propose une suite à cet article, quand les limaces auront changé de jardin.

Quels avantages vais-je tirer de mes plaques Ecolo5 ?

La première caractéristique d’Ecolo5 est, bien entendu, d’être innovant puisqu’il est la première invention du genre ! La plaque Ecolo5 est conçu pour économiser de l’eau, en collectant l’eau de pluie grâce aux rigoles qui entourent chaque plaque. Aux quatre coins, un petit trou, permet à l’eau de pluie de s’écouler et de venir irriguer votre pied de tomate. De plus, une plaque dispose d’un cône doseur de 80 cl assurant à la plante d’utiliser de l’eau en fonction de ses besoins. Grâce à ce procédé, vous réalisez des économies sur l’eau d’arrosage. Mais, les plaques, puisqu’elles sont posées au sol, empêchent aussi l’évaporation de l’eau, et maintiennent la terre humide. Ceci se traduit par 40 % d’économie d’eau supplémentaire, car les arrosages sont moins fréquents.

De plus, c’est évidemment une invention respectueuse de l’environnement, fabriquée en totalité en France. Et, le plastique qui conçoit les plaques Ecolo5 n’est pas du plastique polluant, à base de produits chimiques, mais du plastique PP, recyclé et recyclable à l’infini. Cette matière est d’ailleurs recouverte d’une pellicule anti-UV, afin que les plaques puissent être utilisées pendant plusieurs années. “Certaines personnes confondent le plastique PP avec les plastiques des bouteilles d’eau et d’emballage. Le plastique PP est présent dans tous vos appareils ménagers et dans nos automobiles, certains datant de plus de 40 ans. Il est donc recyclable à l’infini. Les casiers à bouteilles en plastique PP ont parfois 50 ans. J’ai choisi ce plastique pour sa durabilité”, nous explique Jean-François Poussin.

Enfin, et je vous en ai parlé dans le paragraphe précédent, les plaques « étouffent » les mauvaises herbes qui viendraient s’inviter autour de vos plants de tomates. N’ayant pas d’oxygène pour se développer, les racines finissent par pourrir et vous évitent un désherbage fréquent, surtout en cette saison, où les pluies sont fréquentes. Quant à la récolte, Ecolo5 vous promet de la multiplier par deux, grâce à une protection parfaite et un arrosage optimal de chaque pied de tomates planté… Les salades vont être gargantuesques cet été !

“Pour ceux qui n’ont pas pu préparer leur terrain, Ecolo5 peut être installé sur un sol enherbé. Il suffit de tondre l’herbe, installer les plaques (selon le tutoriel), les retirer une par une pour creuser des trous, bien émietter la terre et la mélanger avec du terreau, planter vos plants et remettre les plaques comme sur un sol préparé. L’herbe sous Ecolo5 deviendra un engrais vert, donc écologique.“, explique Mr Poussin.

Ecolo5 labellisée Solar Impulse !

Ecolo5 a été distingué par l’obtention du label « Solar Impulse Efficient Solution ». Ce label, décerné par la Fondation Solar Impulse dirigée par Bertrand Piccard, célèbre les innovations en matière de solutions écologiques et économiques. Il met en lumière les entreprises qui proposent des solutions durables et économiquement viables pour relever les défis environnementaux. Ecolo5 a donc a été minutieusement évalué par un comité d’experts indépendants, selon cinq critères clés tels que la faisabilité, la durabilité et la rentabilité, afin de mériter cette reconnaissance prestigieuse.

“Solar Impulse nous a délivré son label, ce n’est pas pour rien. Ce label évalue surtout l’écologie, la durabilité du produit et l’amortissement du coût d’achat. Solar Impulse a calculé que le prix est amorti en trois ans. Pour ma part, je peux dire qu’Ecolo5 peut vous servir plus de 10 ans. Ecolo5 vous coûtera donc au pire 0,80 € par an, un investissement honorable vu son efficacité et sa durabilité.”, précise l’inventeur.

Des plaques garanties 6 ans

Toutes les plaques potagères Ecolo5 sont couvertes par une garantie de 6 ans, “Ecolo5 a été inventé il y a 6 ans. C’est le nombre d’années que j’annonce sur le site par honnêteté. Les plaques que j’ai installées dans mon jardin, ainsi que celles des maraîchers, sont dehors toute l’année depuis leur invention. Dans ma vidéo d’avril 2024 sur Facebook où je montre mes 6 plants plantés le même mois, j’ai utilisé une de ces plaques qui a seulement blanchi au bout de toutes ces années.”

Jeu-concours : 6 Pack de 3 plaques Ecolo5 à gagner

Nous sommes, depuis quelques mois, partenaires d’Ecolo5, cette ingénieuse invention qui permet de meilleures récoltes, et des économies d’eau. Cette année, alors que vos tomates attendaient impatiemment le passage des Saints de Glace pour être plantées, nous vous offrons la possibilité de participer à un jeu concours. Vous allez pouvoir gagner 6 Packs de 3 plaques potagères Ecolo5, en y participant (règlement de nos jeux concours).

Pour participer, c’est simple, il vous suffit de commenter cet article en nous indiquant combien de plants de tomates vous souhaitez planter cette année et comment ECOLO5 pourrait vous aider à améliorer la croissance de tous vos plants. Cliquez ici pour publier un commentaire . Date limite pour participer et tirage au sort le samedi 8 juin 2024 à 12 h.

Un code promo

Et, ce n’est pas tout, Ecolo5 vous a également concocté une petite réduction réservée à nos lecteurs. Cette réduction de 10 % s’appliquera dès l’achat de deux packs de trois plaques Ecolo5. Le prix à l’unité sera donc de 53,46 € au lieu de 59,40 € pour six plaques achetées. Pour bénéficier de cette réduction, il vous suffit d’entrer le code NEOZONE avant le paiement de votre commande. Patientez encore quelques jours avant de procéder à la plantation, le temps de recevoir vos plaques Ecolo5. Pour en savoir plus sur le concept Ecolo5 ou profitez de la promotion en cours, rendez-vous sur le site officiel : ecolo5.com.