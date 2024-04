« Plus de tomates avec moins d’arrosages », je teste la plaque potagère ECOLO5 labellisée Solar Impulse

Le printemps est là, il est pluvieux, chez moi dans le 77, mais sur le calendrier, il est bien présent. Et, qui dit printemps, dit probable retour au potager et aux premières plantations. L’année dernière, je vous avais proposé de découvrir la création de mon potager, avec des tomates plantées à la mi-mai. Cependant, les tomates ont poussé, mais lors de nos trois semaines de congés annuels : dommage ! Alors quand l’entreprise Ecolo5 m’a proposé de tester son système de plantation, qui promet, moins d’eau à donner, plus de tomates à récolter, et moins de désherbages, je ne me suis pas fait prier. Découvrez comment j’ai utilisé les plaques Ecolo5 pour planter mes premiers pieds de tomates, qui seront bientôt mis sous tunnel pour les protéger d’éventuelles gelées jusqu’au 15 mai. Vous ne connaissez pas encore Ecolo5 ? Pas de souci, je vous le fais immédiatement découvrir.

Retour sur l’invention d’Ecolo5

Cette invention est le fruit d’une frustration de son inventeur : Jean-François Poussin qui, jardinier amateur, en avait assez de « refaire le petit pot » autour des pieds pour les arroser. Il explique avoir cherché une solution qui lui permettrait d’économiser du temps, tout en respectant l’environnement et sans compromettre ses récoltes. Aucune solution n’existe, il décide alors de concevoir un système de plaques clipsables entre elles, qui forment dès l’installation le fameux petit pot autour du pied.

Concrètement, le dispositif Ecolo5 se présente sous la forme de plaques fabriquées en plastique PP recyclé et recyclable à l’infini. De plus, il est recouvert d’une pellicule U-V qui lui permet une meilleure durabilité. La plaque se présente comme un « chapeau » qui vient se poser sur la terre. Il suffit alors d’enfoncer le « petit pot » dans le sol, pour déterminer l’endroit exact où sera placé le pied de tomate. Ainsi l’eau de pluie vient se nicher dans le petit pot de 80 cl, et évite les arrosages trop fréquents.

Une invention reconnue cette année par Solar Impulse

Avant d’entrer dans les détails de notre installation, et de nos futures tomates, sachez que cette invention vient d’obtenir le prestigieux label « Solar Impulse Efficient Solution » de la Fondation Solar Impulse, fondée par Bertrand Piccard, en partenariat avec le défi #1000Solutions. Une distinction qui vient récompenser les entreprises engagées dans l’innovation, encourageant le développement durable et répondant aux défis écologiques et économiques actuels. Autant, vous dire que pour mériter ce label, les plaques potagères Ecolo5 ont été soumises à une évaluation rigoureuse, menée par un comité d’experts indépendants. Durabilité, rentabilité et faisabilité étant les trois axes majeurs sur lesquels Ecolo5 a été évalué.

Notre test des plaques potagères Ecolo5

Avant de positionner les plaques Ecolo5, j’ai procédé à un désherbage total de l’ancien potager, que j’avais paillé avec des résidus de tonte à la fin de l’automne. J’ai ensuite eu de l’aide pour labourer le jardin à l’aide du vieux motoculteur, qui doit avoir bien plus que mon âge. Une fois le sol ratissé, j’ai donc identifié les futurs emplacements de mes pieds de tomates, au nombre de 6, pour pouvoir installer les plaques Ecolo5. Il a ensuite fallu creuser les trous qui accueilleraient les pieds, puis nous avons positionné les plaques.

Tout d’abord, l’installation est un jeu d’enfant : on pose la plaque au sol, on appuie un peu au centre pour que le petit pot s’ancre, ensuite il suffit de clipser les autres en formant des rangées. Honnêtement, je pensais que l’installation serait plus compliquée, mais il n’aura fallu que quelques minutes pour planter les six pieds de tomate. Pour l’arrosage, les fortes pluies de ces derniers jours en Seine-et-Marne devraient s’en charger. Nous avons d’abord creusé les trous identifiés par le positionnement préalable des pieds de tomates, puis planté les tomates, et enfin, nous avons glissé les tiges de nos pieds dans le trou de la plaque Ecolo5, pour être précis.

Quels bénéfices allons-nous tirer d’Ecolo5 ?

L’heure de la récolte est encore loin de sonner, et la période de croissance de nos pieds de tomates pourrait être bien simplifiée grâce à Ecolo5. Pourquoi ? Je vais vous expliquer mon ressenti sur cette invention, et pourquoi je la trouve intéressante. Lorsque l’on plante des pieds de tomates, il faut normalement les espacer d’une vingtaine de centimètres… En plantation classique, à moins de mesurer la distance exacte, c’est un peu au hasard que je plantais mes pieds de tomates.

Résultat, ils étaient trop proches, et ont fini par se rejoindre au niveau du feuillage. Avec Ecolo5, plus besoin de cordeau ni de mètre, chaque pied est à égale distance du précédent, laissant des rangs droits et des espaces respectés. Un autre avantage que je vois se profiler : la fin des mauvaises herbes, le désherbage n’étant pas réellement ma tasse de thé ! Puisque la plaque potagère recouvre le sol, elle va étouffer les herbes indésirables, et me demander donc moins d’efforts cette année, pour m’en défaire, et ça, c’est une excellente nouvelle pour moi.

Quant à l’arrosage, Ecolo5 promet une diminution d’eau d’arrosage de 40 % et c’est assez logique. Le fait que la terre soit recouverte par la plaque, et que le pied soit cerclé par le petit pot, fera que la terre restera humide, et que l’eau de pluie viendra directement remplir le tour du pied. Quant au risque de débordement du pot, il est inexistant, car la plaque est conçue en devers, et pourvue de petits trous aux extrémités. L’eau de pluie peut ainsi se déverser sur la plaque, et irriguer le reste du jardin. Lorsque je réalise un test de produit, j’ai pour habitude, aussi, de citer les points faibles du produit. Or, pour Ecolo5, j’avoue être bien ennuyée, car je n’en ai relevé aucun.

Les promesses faites par le produit sont tenues lors de l'installation : facilité, rapidité, efficacité. En conclusion, je dirai que les plaques Ecolo5 qui seront donc bientôt recouvertes par un tunnel de protection, devraient me permettre d'économiser du temps et de l'eau. De plus, si tout se passe bien et que je prends soin de mes pieds de tomates, dans les semaines à venir, je devrais pouvoir disposer de quelques kilos bien juteux dès cet été. La dernière petite touche qui pour moi est importante : Ecolo5 est une invention française et fabriquée à Briare (45), une ville dans laquelle le splendide canal est cher à mon cœur, mais ça, c'est une autre histoire !

Évidemment, nous mettrons l’article à jour dans quelques semaines quand la production de tomates sera prête.

Les plaques Ecolo5, récemment récompensées par le label "Solar Impulse Efficient Solution", proposent une réponse pratique aux défis écologiques et économiques du jardinage. Conçues par Jean-François Poussin pour économiser temps et ressources, ces plaques en plastique recyclé et recyclable facilitent la plantation des tomates tout en réduisant le besoin en eau et en limitant les mauvaises herbes.