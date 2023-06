Ecolo5 : deux fois plus de tomates avec 40 % d’eau en moins, l’étonnante invention de Jean-François Poussin

Nous sommes nombreux à vouloir cultiver notre petit potager, avoir nos propres légumes, les regarder grandir, puis les savourer. Mais, nous n’avons pas tous la main verte, ni les conditions physiques pour gérer un potager ! Tomates, courgettes, aubergines, poivrons, les stars de l’été sont normalement déjà plantées, et prêtes à vous offrir leurs fruits. Vous pensez que vous avez manqué le coche et qu’il est désormais trop tard pour les planter ? Erreur ! Avec cette invention française baptisée Ecolo5, vous avez encore le temps de les recevoir puis de planter vos tomates. Mais, Ecolo5 qu’est-ce que c’est ? Et, pourquoi est-ce un excellent moyen pour cultiver vos légumes et économiser en eau d’arrosage ? On vous explique tout sur cette géniale invention. Découverte.

Ecolo5 qu’est-ce que c’est exactement ?

Ecolo5 est un dispositif novateur qui favorise la croissance des pieds de plantes à tiges tout en préservant l’eau et en simplifiant l’entretien. Eh oui, car avec Ecolo5, vous pouvez planter des tomates, des courgettes ou encore des poivrons, ainsi que tous les légumes ou fruits qui poussent sur « tige ». Cette plaque protectrice ingénieuse est conçue pour accueillir le pied en croissance, mais va aussi collecter les eaux de pluie, dans les rigoles et les quatre trous de drainage qui l’équipent. C’est en quelque sorte, un petit récupérateur d’eau de pluie incorporé au dispositif de plantation. La plaque de plantation se dote également d’un cône central qui va permettre de doser l’eau avec précision, procurant une capacité de 80 cl. Concrètement, vous déposez la plaque Ecolo5 à l’endroit où vous souhaitez planter vos futurs légumes, qui sont en terre, mais vous n’avez plus à vous occuper du désherbage, et beaucoup moins de l’arrosage.

Quels sont les bénéfices de cette invention ?

Grâce à Ecolo5, le pied planté bénéficie d’un environnement semblable à celui d’une mini-serre. Cela va évidemment favoriser une croissance plus rapide, et éviter que l’eau s’évapore trop vite du sol, notamment quand le soleil tape fort sur le potager. Et, puisque l’eau s’évapore moins, vous arrosez moins, cela est d’une logique implacable ! Vous n’aurez pas non plus besoin de désherber parce que le pied est protégé par le dispositif de plantation. Selon le fabricant, l’économie d’eau d’arrosage, est de l’ordre de 40 %. En conséquence, si vous utilisez l’eau du réseau domestique, vous économiserez sur votre facture, et préserverez la ressource eau. Et, si vous utilisez l’eau de votre récupérateur d’eau de pluie, votre stock n’en durera que plus longtemps !

« Je cherchais une solution qui me permettrait d’économiser du temps, tout en respectant l’environnement et sans compromettre mes récoltes. Malheureusement, après de nombreuses recherches, je n’ai trouvé aucune solution qui correspondait réellement à mes critères. C’est alors que j’ai décidé de créer ma propre solution. Au fil de mes réflexions et de mes croquis, j’ai réussi à mettre au point une solution simple, économique et novatrice pour résoudre mon problème. J’ai réussi à relever le défi que je m’étais lancé, car il suffit de suivre trois étapes rapides pour mettre en place le système que j’ai créé. De plus, le temps que j’ai économisé grâce à cette méthode est impressionnant. En fait, j’ai même fait mieux que cela… En utilisant mon invention, j’ai constaté dans mon propre jardin que ma récolte de tomates avait doublé. Mes plants de tomates sont plus vigoureux, ils poussent plus rapidement et surtout, ils donnent de meilleurs résultats. », nous explique Jean-François Poussin, un jardinier en herbe, qui en avait assez de refaire à chaque fois le « petit pot » autour de mes plants de tomates pour éviter que l’eau aille partout.

À qui s’adresse Ecolo5 ?

En imaginant un système qui serait facile à utiliser, il a aussi pensé à s’adresser à tous les publics. Bien entendu, Ecolo5 s’adresse à toutes celles et tous ceux qui ont envie de profiter de la générosité d’un potager. Mais, il rend aussi l’art du potager accessible aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite, et aux enfants. Eh oui, il est tellement simple à utiliser qu’il pourrait susciter quelques vocations pour les plus jeunes. Avouons que ceux qui ont connu leurs aïeux s’échiner au potager n’ont pas forcément envie de reproduire la même chose. La différence réside peut-être dans le fait qu’antan, le potager était nourricier, et qu’aujourd’hui, il est, pour la plupart, un petit plus et une belle satisfaction d’avoir ses propres légumes. Il n’empêche que lorsque l’on vieillit, ou que l’on est handicapé, ces petits plaisirs deviennent compliqués. Ecolo5 est donc la solution pour jardiner à tous âges, et quelque que soit votre condition physique.

Ecolo5, pour un meilleur rendement

Comme nous vous l’avons précisé, grâce à Ecolo5, vous allez pouvoir planter vos tomates, courgettes ou poivrons même tardivement. En effet, grâce à cette plaque protectrice, utilisable en agriculture biologique, les plants sont à l’abri de la chaleur, un certain taux d’humidité étant maintenu, et de petits insectes ou limaces gourmands qui n’ont pas accès à vos plantes. Le résultat est assez simple : les plantes poussent plus vite, et le rendement est meilleur… Ainsi, un pied de tomates qui produirait quatre grappes de fruits, peut en produire le double grâce à Ecolo5. D’ailleurs le nombre d’adeptes d’Ecolo5 est en constante augmentation, preuve de son efficacité et de son côté accessible à tous. Inutile donc d’être expert en potager ou de s’appeler Nicolas, comme le célèbre jardinier, pour pouvoir utiliser cette invention géniale, fabriquée du côté de Briare, dans le Loiret (45).

La petite invention s’exporte désormais à l’étranger

Non seulement Ecolo5 séduit les Français, mais cette invention conquiert aussi la Suisse, la Belgique, le Luxembourg ou l’Espagne. Il se murmure même que le système français a déjà rejoint des sols situés bien au-delà de nos voisins européens. C’est donc en Afrique et plus particulièrement au Bénin, en Guinée, ou au Maghreb avec le Maroc que vous pourrez retrouver Ecolo5. Et, ce n’est pas anodin de vous expliquer cela. Car si des pays comme le Bénin, qui possède un climat diamétralement opposé à celui du Luxembourg, s’équipent de l’Ecolo5 c’est aussi parce qu’il s’adapte à tous types de sols, non ?

Et, combien cela coûte le système Ecolo5 ?

Avec tant d’avantages, vous vous dites peut-être que cette invention va encore couter cher, et qu’elle sera accessible aux plus fortuné ? Nouvelle erreur, Ecolo5 est disponible sur le site de l’entreprise, au prix de 29,70 € le pack de trois carrés à planter. Soit un investissement d’environ 10 € par pied. Cela vous semble trop cher ? En fait, non pas réellement, car il faut savoir que vous pourrez réutiliser chaque année, vos carrés à planter, et qu’au rythme où grimpent les prix des légumes, vous pourriez même amortir votre investissement en une seule saison de récolte. Un calcul rapide ? Un kilo de tomate coûte approximativement 3 €, si l’on a de la chance, et votre pied de tomates peut vous fournir plusieurs kilos de tomates… Les 29,70 € investis pourraient donc être amortis dès la première cueillette. N’est-ce pas là un véritable bon plan ? En savoir plus ou passer commande, cela se passe directement sur le site Ecolo5.com.